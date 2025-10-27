citynotizie
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

SE LA SCUOLA NON PUO’ FARE TUTTO

COMUNITA' EDUCANTI IN AREE SVANTAGGIATE

Ogni mattina, nelle zone svantaggiate delle città, entrano in classe bambine e ragazzi segnati da povertà educative. Per sostenere il lavoro dei docenti è vitale integrare le attività scolastiche con quelle di associazioni e enti del territorio. Nel workshop si affronterà il tema a partire dal progetto "La scuola è comunità", attivo a Torino nei quartieri Barriera di Milano e Falchera.

Intervengono Daniela Sabatino e Federico La Rosa, I. C. Niccolò Tommaseo, Torino; Rocco Pinto, Libreria Il Ponte sulla Dora, Torino; Erika Mattarella, Bagni pubblici di via Agliè, Torino

Conduce Francesco d'Angella, Animazione Sociale

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
