SE LA SCUOLA NON PUO’ FARE TUTTO

Ogni mattina, nelle zone svantaggiate delle città, entrano in classe bambine e ragazzi segnati da povertà educative. Per sostenere il lavoro dei docenti è vitale integrare le attività scolastiche con quelle di associazioni e enti del territorio. Nel workshop si affronterà il tema a partire dal progetto "La scuola è comunità", attivo a Torino nei quartieri Barriera di Milano e Falchera.

Intervengono Daniela Sabatino e Federico La Rosa, I. C. Niccolò Tommaseo, Torino; Rocco Pinto, Libreria Il Ponte sulla Dora, Torino; Erika Mattarella, Bagni pubblici di via Agliè, Torino

Conduce Francesco d'Angella, Animazione Sociale