Seratine: Mani in pasta – la tradizione emiliana
Mercoledì? Seratina! Ti aspetto a casa mia per vivere una serata diversa dal solito: un'esperienza all'insegna del buon cibo e della condivisione!
Calendario ricette (inizio alle h19.30) :
-15/10: lasagne
-12/11: tigelle
Prepareremo insieme una ricetta della tradizione, perfetta per una serata in compagnia, della quale imparerai realizzazione e segreti. Dopo il corso assaggeremo il piatto preparato e brinderemo con un buon vino.
------------
L’esperienza sarà confermata a raggiungimento di 4 partecipanti.
Questa esperienza si svolgerà nella casa privata di una Cesarina e, per motivi di privacy, riceverai l'indirizzo completo solo dopo aver effettuato la prenotazione.