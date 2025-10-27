citynotizie
Data

12 Nov 2025

Ora

19:30 - 21:30

Seratine: Mani in pasta – la tradizione emiliana

Scopri i segreti delle ricette locali in questo corso di cucina con Cesarine e vivi un'esperienza all'insegna della condivisione.

Mercoledì? Seratina! Ti aspetto a casa mia per vivere una serata diversa dal solito: un'esperienza all'insegna del buon cibo e della condivisione!

Calendario ricette (inizio alle h19.30) :

-15/10: lasagne

-12/11: tigelle

Prepareremo insieme una ricetta della tradizione, perfetta per una serata in compagnia, della quale imparerai realizzazione e segreti. Dopo il corso assaggeremo il piatto preparato e brinderemo con un buon vino.

------------

L’esperienza sarà confermata a raggiungimento di 4 partecipanti.

Questa esperienza si svolgerà nella casa privata di una Cesarina e, per motivi di privacy, riceverai l'indirizzo completo solo dopo aver effettuato la prenotazione.

Luogo

Via Emilia Est
Via Emilia Est, Modena
