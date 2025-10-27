citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

05 - 08 Dic 2025

Ora

12:00 - 15:00

Snow Latin Week

Unisciti al Ponte dell'Immacolata più divertente ed emozionante d'Italia: Snow Latin Week!
Balli, musica e divertimento sulla neve!

❄️💃 SNOW LATIN WEEK “SPORT EDITION” 💃❄️

La vacanza caraibica più PAZZA dell’anno arriva sulla neve!
Preparati a un mix esplosivo di musica, balli, sport e divertimento al Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO).
Un evento unico dove il calore dei balli caraibici incontra la magia della montagna!

📍 LOCATION

Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO)
A soli 2 ore da Milano, 1 ora da Torino e 3 ore da Lugano – facilmente raggiungibile tutta autostrada!
👉 Scopri la location

📅 QUANDO

5 – 8 dicembre 2025
4 giorni di pura energia con workshop, show, musica live e serate caraibiche sotto la neve!
👉 Programma completo

🎿 NOVITÀ 2025

Skipass convenzionato!
Acquista online e ritira direttamente al check-in.
👉 Scopri la convenzione

🏨 SISTEMAZIONE

Scegli la zona che fa per te:

  • Relax → tranquilla, senza feste notturne
  • Party → vicino alla discoteca, divertimento nonstop
  • Privé → camere ristrutturate e centrali (+20€/notte)
    👉 Dettagli hotel

🕛 Check-in dalle 12:00 | Check-out entro le 12:00

💶 QUOTE E PRENOTAZIONI

👉 Consulta i prezzi

  • Caparra: 199€ entro 24h dalla prenotazione
  • Saldo entro il 15 novembre 2025
  • Assicurazione annullamento: 20€/30€

💳 Pagamento con bonifico, contanti o carta (+4%)
👉 Prenota subito il tuo posto

🚗 COME ARRIVARE

Tutte le info viaggio qui 👉 Come arrivare

🔥 Non perdere la settimana più caliente dell’inverno!
Balli, musica e divertimento ti aspettano tra le montagne innevate di Bardonecchia! 💃❄️

QR Code

Luogo

Villaggio Olimpico
46 Viale della Vittoria, 10052 Bardonecchia
X

Organizzatore

Like This Agency S.r.l
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/like-this-agency-srl-115959788991
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap