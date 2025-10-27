Snow Latin Week
Balli, musica e divertimento sulla neve!
❄️💃 SNOW LATIN WEEK “SPORT EDITION” 💃❄️
La vacanza caraibica più PAZZA dell’anno arriva sulla neve!
Preparati a un mix esplosivo di musica, balli, sport e divertimento al Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO).
Un evento unico dove il calore dei balli caraibici incontra la magia della montagna!
📍 LOCATION
Villaggio Olimpico di Bardonecchia (TO)
A soli 2 ore da Milano, 1 ora da Torino e 3 ore da Lugano – facilmente raggiungibile tutta autostrada!
👉 Scopri la location
📅 QUANDO
5 – 8 dicembre 2025
4 giorni di pura energia con workshop, show, musica live e serate caraibiche sotto la neve!
👉 Programma completo
🎿 NOVITÀ 2025
Skipass convenzionato!
Acquista online e ritira direttamente al check-in.
👉 Scopri la convenzione
🏨 SISTEMAZIONE
Scegli la zona che fa per te:
- Relax → tranquilla, senza feste notturne
- Party → vicino alla discoteca, divertimento nonstop
- Privé → camere ristrutturate e centrali (+20€/notte)
👉 Dettagli hotel
🕛 Check-in dalle 12:00 | Check-out entro le 12:00
💶 QUOTE E PRENOTAZIONI
- Caparra: 199€ entro 24h dalla prenotazione
- Saldo entro il 15 novembre 2025
- Assicurazione annullamento: 20€/30€
💳 Pagamento con bonifico, contanti o carta (+4%)
👉 Prenota subito il tuo posto
🚗 COME ARRIVARE
Tutte le info viaggio qui 👉 Come arrivare
🔥 Non perdere la settimana più caliente dell’inverno!
Balli, musica e divertimento ti aspettano tra le montagne innevate di Bardonecchia! 💃❄️