Snow Week 2025

🏔️ Cos'è Snow Week?

Snow Week è l'evento invernale che trasforma il ponte dell'Immacolata in un'esperienza unica. Dal 5 all'8 dicembre, Sestriere diventa il cuore pulsante di sport sulla neve, musica coinvolgente e serate indimenticabili. Un mix perfetto per chi cerca adrenalina, socialità e divertimento in montagna.

🎿 Attività principali

Sci e Snowboard : Accesso illimitato al comprensorio sciistico Vialattea con skipass sconto incluso nei pacchetti.

: Accesso illimitato al comprensorio sciistico Vialattea con skipass sconto incluso nei pacchetti. Après-ski e Party : Eventi quotidiani con musica, performance e animazione.

: Eventi quotidiani con musica, performance e animazione. Esperienze uniche: Ciaspolate, cene in baita con viaggio in gatto delle nevi e molto altro.

🏨 Dove alloggiare

Soggiornerai al Villaggio Olimpico o all'Uappala Hotel, entrambi situati direttamente sulle piste. Le strutture offrono appartamenti da 2 a 5 persone, con opzioni di camere doppie o triple disponibili con supplemento. La colazione è inclusa e gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, TV e deposito sci.

🎟️ Pacchetti disponibili

Base Pack : Alloggio per 3 notti, programma eventi, accesso a tutte le attività e convenzioni locali.

: Alloggio per 3 notti, programma eventi, accesso a tutte le attività e convenzioni locali. Skipass Pack : Include tutto del Base Pack più skipass 3 giorni per Vialattea.

: Include tutto del Base Pack più skipass 3 giorni per Vialattea. Full Pack: Tutto del Skipass Pack più 3 cene a buffet (tipica, Oktoberfest e cena cantata).

🚌 Come arrivare

Snow Week offre il servizio Snow Week Bus con partenze da Milano e Torino:

Milano : partenze il 5 dicembre alle 10:00 e 17:00.

: partenze il 5 dicembre alle 10:00 e 17:00. Torino: partenze il 5 dicembre alle 12:00 e 19.00

Il viaggio di andata e ritorno è disponibile rispettivamente a 60€ e 45€. È consigliabile prenotare il posto entro il 17 novembre per garantire la disponibilità.

🎁 Offerte speciali

Promo Gruppo : Se prenoti con almeno 10 amici, l'11° posto è gratuito (solo per Base Pack).

: Se prenoti con almeno 10 amici, l'11° posto è gratuito (solo per Base Pack). Assicurazione Annullamento : Opzione disponibile al 5% del totale speso.

: Opzione disponibile al 5% del totale speso. Garanzia Snow Week: Rimborso 100% in caso di annullamento dell'evento per restrizioni governative, con un contributo di 15€.

📲 Prenota ora

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica sulla neve. Visita snowweek.it per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto.