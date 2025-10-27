citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

05 - 08 Dic 2025

Ora

12:00 - 17:00

Snow Week 2025

Snow Week è l'evento invernale che trasforma il ponte dell'Immacolata in un'esperienza unica. Dal 5 all'8 dicembre, Sestriere

🏔️ Cos'è Snow Week?

Snow Week è l'evento invernale che trasforma il ponte dell'Immacolata in un'esperienza unica. Dal 5 all'8 dicembre, Sestriere diventa il cuore pulsante di sport sulla neve, musica coinvolgente e serate indimenticabili. Un mix perfetto per chi cerca adrenalina, socialità e divertimento in montagna.

🎿 Attività principali

  • Sci e Snowboard: Accesso illimitato al comprensorio sciistico Vialattea con skipass sconto incluso nei pacchetti.
  • Après-ski e Party: Eventi quotidiani con musica, performance e animazione.
  • Esperienze uniche: Ciaspolate, cene in baita con viaggio in gatto delle nevi e molto altro.

🏨 Dove alloggiare

Soggiornerai al Villaggio Olimpico o all'Uappala Hotel, entrambi situati direttamente sulle piste. Le strutture offrono appartamenti da 2 a 5 persone, con opzioni di camere doppie o triple disponibili con supplemento. La colazione è inclusa e gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, TV e deposito sci.

🎟️ Pacchetti disponibili

  • Base Pack: Alloggio per 3 notti, programma eventi, accesso a tutte le attività e convenzioni locali.
  • Skipass Pack: Include tutto del Base Pack più skipass 3 giorni per Vialattea.
  • Full Pack: Tutto del Skipass Pack più 3 cene a buffet (tipica, Oktoberfest e cena cantata).

🚌 Come arrivare

Snow Week offre il servizio Snow Week Bus con partenze da Milano e Torino:

  • Milano: partenze il 5 dicembre alle 10:00 e 17:00.
  • Torino: partenze il 5 dicembre alle 12:00 e 19.00

Il viaggio di andata e ritorno è disponibile rispettivamente a 60€ e 45€. È consigliabile prenotare il posto entro il 17 novembre per garantire la disponibilità.

🎁 Offerte speciali

  • Promo Gruppo: Se prenoti con almeno 10 amici, l'11° posto è gratuito (solo per Base Pack).
  • Assicurazione Annullamento: Opzione disponibile al 5% del totale speso.
  • Garanzia Snow Week: Rimborso 100% in caso di annullamento dell'evento per restrizioni governative, con un contributo di 15€.

📲 Prenota ora

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica sulla neve. Visita snowweek.it per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto.

QR Code

Luogo

TH Sestriere - Villaggio Olimpico
14 Via Sauze, 10058 Sestriere
X

Organizzatore

Like This Agency S.r.l
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/like-this-agency-srl-115959788991
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap