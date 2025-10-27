Snow Week 2025
🏔️ Cos'è Snow Week?
Snow Week è l'evento invernale che trasforma il ponte dell'Immacolata in un'esperienza unica. Dal 5 all'8 dicembre, Sestriere diventa il cuore pulsante di sport sulla neve, musica coinvolgente e serate indimenticabili. Un mix perfetto per chi cerca adrenalina, socialità e divertimento in montagna.
🎿 Attività principali
- Sci e Snowboard: Accesso illimitato al comprensorio sciistico Vialattea con skipass sconto incluso nei pacchetti.
- Après-ski e Party: Eventi quotidiani con musica, performance e animazione.
- Esperienze uniche: Ciaspolate, cene in baita con viaggio in gatto delle nevi e molto altro.
🏨 Dove alloggiare
Soggiornerai al Villaggio Olimpico o all'Uappala Hotel, entrambi situati direttamente sulle piste. Le strutture offrono appartamenti da 2 a 5 persone, con opzioni di camere doppie o triple disponibili con supplemento. La colazione è inclusa e gli appartamenti sono dotati di angolo cottura, TV e deposito sci.
🎟️ Pacchetti disponibili
- Base Pack: Alloggio per 3 notti, programma eventi, accesso a tutte le attività e convenzioni locali.
- Skipass Pack: Include tutto del Base Pack più skipass 3 giorni per Vialattea.
- Full Pack: Tutto del Skipass Pack più 3 cene a buffet (tipica, Oktoberfest e cena cantata).
🚌 Come arrivare
Snow Week offre il servizio Snow Week Bus con partenze da Milano e Torino:
- Milano: partenze il 5 dicembre alle 10:00 e 17:00.
- Torino: partenze il 5 dicembre alle 12:00 e 19.00
Il viaggio di andata e ritorno è disponibile rispettivamente a 60€ e 45€. È consigliabile prenotare il posto entro il 17 novembre per garantire la disponibilità.
🎁 Offerte speciali
- Promo Gruppo: Se prenoti con almeno 10 amici, l'11° posto è gratuito (solo per Base Pack).
- Assicurazione Annullamento: Opzione disponibile al 5% del totale speso.
- Garanzia Snow Week: Rimborso 100% in caso di annullamento dell'evento per restrizioni governative, con un contributo di 15€.
📲 Prenota ora
Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica sulla neve. Visita snowweek.it per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto.