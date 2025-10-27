SOSTENERE IL CRESCERE IN FAMIGLIE FRAGILI

Ci sono famiglie dove non è facile crescere. Famiglie confusive, alle prese con molti problemi, incapaci di fornire supporto genitoriale. In questi casi è vitale l'intervento di un educatore o educatrice che si reca a casa della famiglia per accompagnarla in un percorso di apprendimento quotidiano che coinvolge figli e genitori.

In questo webinar faremo un viaggio nel servizio di educativa domiciliare a partire dalla pubblicazione del volume A casa d'altri. L'affiancamento educativo domiciliare, curato dalla cooperativa sociale Comin di Milano e da poco edito nella collana I supplementi di Animazione Sociale (2025).

Intervengono Silvia Avalli, Claudio Figini, Elena Mauri, Paola Riboldi, cooperativa sociale Comin, Milano