citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

07 Nov 2025

Ora

17:00 - 18:30

SOSTENERE IL CRESCERE IN FAMIGLIE FRAGILI

IL LAVORO EDUCATIVO DOMICILIARE

Ci sono famiglie dove non è facile crescere. Famiglie confusive, alle prese con molti problemi, incapaci di fornire supporto genitoriale. In questi casi è vitale l'intervento di un educatore o educatrice che si reca a casa della famiglia per accompagnarla in un percorso di apprendimento quotidiano che coinvolge figli e genitori.

In questo webinar faremo un viaggio nel servizio di educativa domiciliare a partire dalla pubblicazione del volume A casa d'altri. L'affiancamento educativo domiciliare, curato dalla cooperativa sociale Comin di Milano e da poco edito nella collana I supplementi di Animazione Sociale (2025).

Intervengono Silvia Avalli, Claudio Figini, Elena Mauri, Paola Riboldi, cooperativa sociale Comin, Milano

QR Code

Luogo

Online Event

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap