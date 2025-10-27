citynotizie
Data

04 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

STAR BENE E COLLABORARE IN CLASSE

FUTURO E SCUOLA

Educare gli allievi al domani richiede alla scuola due competenze: 1) saper creare condizioni di benessere perché solo in un contesto di salute si possono formare bambine/i e ragazze/i in grado di partecipare da adulti al contesto socioculturale di appartenenza; 2) educare a progettare un lavoro comune ascoltandosi e registrando le idee di tutti e tutte le idee. In questo laboratorio si sperimenteranno metodi da applicare in classe.

A cura del gruppo di lavoro Esperienze Creative: Elvio Mattalia, Rita Margaira, Luciana Osenda, Luciana Allasina, Rosa Armocida

>> Per insegnanti scuola infanzia e primaria

Luogo

Fabbrica Delle "e"
91/b Corso Trapani, 10141 Torino
Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
