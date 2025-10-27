STORIE DI VERDE

Il verde come strumento del benessere visto con gli occhi del naturalista, dell'artista e dell'educatore. Esperienze, progetti e spunti di riflessione per stimolare nuove progettualità che partano dal basso, attraverso narrazioni, informazioni e pratiche laboratoriali fra arte e scienza.

A cura di PAV, Parco Arte Vivente

Intervengono Francesco Giaccone, coop. Agriforest; Elisabetta Reali, P.A.V.; Edoardo Santoro, Giardino Botanico Medioevale Palazzo Madama; Francesco Cavallone, CasaOz; Giovanna Garrone, coordinatrice della VI Commissione della CIrcoscrizione 8

Conduce Davide Lobue, Parco del Nobile, Torino