martedì 28 Ottobre 2025
04 Nov 2025

15:00 - 18:00

STORIE DI VERDE

IL BENESSERE E' VERDE

Il verde come strumento del benessere visto con gli occhi del naturalista, dell'artista e dell'educatore. Esperienze, progetti e spunti di riflessione per stimolare nuove progettualità che partano dal basso, attraverso narrazioni, informazioni e pratiche laboratoriali fra arte e scienza.

A cura di PAV, Parco Arte Vivente

Intervengono Francesco Giaccone, coop. Agriforest; Elisabetta Reali, P.A.V.; Edoardo Santoro, Giardino Botanico Medioevale Palazzo Madama; Francesco Cavallone, CasaOz; Giovanna Garrone, coordinatrice della VI Commissione della CIrcoscrizione 8

Conduce Davide Lobue, Parco del Nobile, Torino

Parco Arte Vivente
31 Via Giordano Bruno, 10134 Torino
Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
