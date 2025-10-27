STUPORE E MERAVIGLIA

SEMINARIO

I bambini esplorano il mondo e lo fanno raccogliendo piccole cose: sassi, conchiglie, foglie… Ogni raccolta è un microcosmo carico di significati, un archivio personale e culturale che non solo custodisce il passato, ma apre al futuro. Le raccolte si configurano come dispositivi educativi e progettuali. Focus del workshop sarà capire come portare il “gioco delle raccolte e delle collezioni” nelle scuole dell’infanzia e primarie.

A cura di ITER

Intervengono Carlotta Salerno, assessora all’istruzione della Città di Torino; Anna Maria Venera, pedagogista, ITER - Città di Torino; Alessia Rosa, prima ricercatrice INDIRE

Conduce Claudio Sciaraffa, dirigente Divisione Educativa, Torino