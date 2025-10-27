citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

STUPORE E MERAVIGLIA

IL GIOCO DELLE RACCOLTE E DELLE COLLEZIONI TRA PASSATO E FUTURO

SEMINARIO

I bambini esplorano il mondo e lo fanno raccogliendo piccole cose: sassi, conchiglie, foglie… Ogni raccolta è un microcosmo carico di significati, un archivio personale e culturale che non solo custodisce il passato, ma apre al futuro. Le raccolte si configurano come dispositivi educativi e progettuali. Focus del workshop sarà capire come portare il “gioco delle raccolte e delle collezioni” nelle scuole dell’infanzia e primarie.

A cura di ITER

Intervengono Carlotta Salerno, assessora all’istruzione della Città di Torino; Anna Maria Venera, pedagogista, ITER - Città di Torino; Alessia Rosa, prima ricercatrice INDIRE

Conduce Claudio Sciaraffa, dirigente Divisione Educativa, Torino

QR Code

Luogo

Torino Urban Lab
8/f Piazza Palazzo di Città, 10122 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap