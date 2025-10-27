Su e giù per le pedamentine di Posillipo
Un affascinante trekking urbano che ci mostrerà la storia e la bellezza degli antichi borghi di Posillipo.
Un passo indietro nel tempo (neanche troppo lontano) in una Posillipo costituita da pochi insediamenti agricoli e religiosi completamente isolati dal resto della città.
Partiremo da un misterioso “canalone” che, tra scorci di mare, gradinate di tufo e una selvaggia vegetazione, ci porterà nel Borgo Villanova dove faremo colazione in un antico panificio.
Il percorso continuerà per via del Marzano, una strada immersa nel silenzio e nel verde, che ci condurrà al borgo di Santo Strato (il Casale), con l’omonima chiesa duecentesca, lungo antichi vicoli tra le tipiche case e le prestigiose residenze, come il villino Gemma.
Attraverso un'altra storica pedamentina (stavolta in discesa) arriveremo al borgo di Marechiaro, luogo che ha affascinato poeti e scrittori per il suo incantevole e immutato fascino.
Un itinerario che abbraccia storia, religione, natura e poesia in un saliscendi mozzafiato da tutti i punti di vista.
Indicazioni:
- Difficoltà: E (media) - il tour è adatto a persone abituate a camminare per la presenza di una salita di circa 550 gradini
- Lunghezza: 6 km circa
- Dislivello: +/-140 m
- Durata: circa 3,5 ore
- Abbigliamento: scarpe comode
- La passeggiata termina al borgo di Marechiaro - torneremo al punto di partenza in navetta
- Il tour è condotto da una guida ambientale escursionistica