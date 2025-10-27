citynotizie
Data

30 Nov 2025

Ora

10:00 - 13:30

Costo evento

€ 15.00

Su e giù per le pedamentine di Posillipo

Un affascinante trekking urbano che ci mostrerà la storia e la bellezza degli antichi borghi di Posillipo.
Un passo indietro nel tempo (neanche troppo lontano) in una Posillipo costituita da pochi insediamenti agricoli e religiosi completamente isolati dal resto della città.
Partiremo da un misterioso “canalone” che, tra scorci di mare, gradinate di tufo e una selvaggia vegetazione, ci porterà nel Borgo Villanova dove faremo colazione in un antico panificio.
Il percorso continuerà per via del Marzano, una strada immersa nel silenzio e nel verde, che ci condurrà al borgo di Santo Strato (il Casale), con l’omonima chiesa duecentesca, lungo antichi vicoli tra le tipiche case e le prestigiose residenze, come il villino Gemma.
Attraverso un'altra storica pedamentina (stavolta in discesa) arriveremo al borgo di Marechiaro, luogo che ha affascinato poeti e scrittori per il suo incantevole e immutato fascino.
Un itinerario che abbraccia storia, religione, natura e poesia in un saliscendi mozzafiato da tutti i punti di vista.

 

Indicazioni:

  • Difficoltà: E (media) - il tour è adatto a persone abituate a camminare per la presenza di una salita di circa 550 gradini
  • Lunghezza: 6 km circa
  • Dislivello: +/-140 m
  • Durata: circa 3,5 ore
  • Abbigliamento: scarpe comode
  • La passeggiata termina al borgo di Marechiaro - torneremo al punto di partenza in navetta
  • Il tour è condotto da una guida ambientale escursionistica

﻿

Categoria

Luogo

Luogo d'incontro "Pasticceria Il Cigno 2"
Via Posillipo, 276/f, Napoli, NA
Orario di apertura
Orario incontro 09:45 - partenza ore 10:00
Trentaremi Srl

Organizzatore

Trentaremi Srl
Telefono
0813797086
Email
info@trentaremi.it
Sito web
https://www.trentaremi.it/
