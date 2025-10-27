SUA MAESTA’ IL PANETTONE – CORSO DI PASTICCERIA 5-6 novembre
CORSO PER REALIZZARE IL PANETTONE ARTIGIANALE A CASA
Con Claudio Api – Chef Patron del Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)
Vivi la magia degli impasti e dell’Arte Bianca
Farina, uova, burro, zucchero, lievito madre, canditi e uvetta… ingredienti semplici che, uniti con tecnica e passione, danno vita a un capolavoro della pasticceria italiana: il panettone artigianale.
In questo corso entreremo nel cuore dell’Arte Bianca per imparare a realizzare un panettone profumato, soffice e autentico — con risultati eccellenti anche nel forno di casa.
Cosa imparerai
- Come costruire una ricetta equilibrata del panettone artigianale
- Gestione del lievito madre e tecniche di impasto
- Scelta e bilanciamento degli ingredienti: farina, burro, uova, zucchero, canditi e uvetta
- Controllo delle temperature e dei tempi di lievitazione
- Cottura e raffreddamento per una struttura perfetta
- Preparazione di viennesi e maritozzi con lievitazione mista
Un’esperienza adatta sia a chi parte da zero, sia a chi desidera perfezionare la propria tecnica e comprendere i segreti della lievitazione naturale.
Al termine del corso, i partecipanti potranno degustare i prodotti realizzati insieme.
Dettagli del corso
- Date: Mercoledì 5 e Giovedì 6 Novembre 2025
- Orario: Dalle 18:30 alle 22:30
- Durata: 2 lezioni serali di circa 4 ore ciascuna
- Luogo: Falconara Marittima (AN)
- Costo: €160,00
Informazioni aggiuntive
- Partecipanti: minimo 15 – massimo 20
- Prenotazione obbligatoria
Un corso per chi vuole portare a casa il profumo del vero panettone artigianale, realizzato con ingredienti di qualità e tutta la passione della tradizione italiana.