Data

05 - 06 Nov 2025

Ora

18:30 - 22:30

SUA MAESTA’ IL PANETTONE – CORSO DI PASTICCERIA 5-6 novembre

Come realizzare un ottimo PANETTONE ARTIGIANALE casalingo

CORSO PER REALIZZARE IL PANETTONE ARTIGIANALE A CASA

Con Claudio Api – Chef Patron del Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)

Vivi la magia degli impasti e dell’Arte Bianca

Farina, uova, burro, zucchero, lievito madre, canditi e uvetta… ingredienti semplici che, uniti con tecnica e passione, danno vita a un capolavoro della pasticceria italiana: il panettone artigianale.
In questo corso entreremo nel cuore dell’Arte Bianca per imparare a realizzare un panettone profumato, soffice e autentico — con risultati eccellenti anche nel forno di casa.

Cosa imparerai

  • Come costruire una ricetta equilibrata del panettone artigianale
  • Gestione del lievito madre e tecniche di impasto
  • Scelta e bilanciamento degli ingredienti: farina, burro, uova, zucchero, canditi e uvetta
  • Controllo delle temperature e dei tempi di lievitazione
  • Cottura e raffreddamento per una struttura perfetta
  • Preparazione di viennesi e maritozzi con lievitazione mista

Un’esperienza adatta sia a chi parte da zero, sia a chi desidera perfezionare la propria tecnica e comprendere i segreti della lievitazione naturale.
Al termine del corso, i partecipanti potranno degustare i prodotti realizzati insieme.

Dettagli del corso

  • Date: Mercoledì 5 e Giovedì 6 Novembre 2025
  • Orario: Dalle 18:30 alle 22:30
  • Durata: 2 lezioni serali di circa 4 ore ciascuna
  • Luogo: Falconara Marittima (AN)
  • Costo: €160,00

Informazioni aggiuntive

  • Partecipanti: minimo 15 – massimo 20
  • Prenotazione obbligatoria

Un corso per chi vuole portare a casa il profumo del vero panettone artigianale, realizzato con ingredienti di qualità e tutta la passione della tradizione italiana.

Luogo

BLU 3 PROFESSIONAL, Corsi Cucina Amatoriali
34 Via del Consorzio, 60015 Falconara Marittima
Organizzatore

CORSI CUCINA AMATORIALI FALCONARA
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/corsi-cucina-amatoriali-falconara-34454519098
