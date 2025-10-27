SUA MAESTA’ IL PANETTONE – CORSO DI PASTICCERIA 5-6 novembre

CORSO PER REALIZZARE IL PANETTONE ARTIGIANALE A CASA

Con Claudio Api – Chef Patron del Ristorante Pizzeria “Arnia del Cuciniere”, Falconara M.ma (AN)

Vivi la magia degli impasti e dell’Arte Bianca

Farina, uova, burro, zucchero, lievito madre, canditi e uvetta… ingredienti semplici che, uniti con tecnica e passione, danno vita a un capolavoro della pasticceria italiana: il panettone artigianale.

In questo corso entreremo nel cuore dell’Arte Bianca per imparare a realizzare un panettone profumato, soffice e autentico — con risultati eccellenti anche nel forno di casa.

Cosa imparerai

Come costruire una ricetta equilibrata del panettone artigianale

Gestione del lievito madre e tecniche di impasto

Scelta e bilanciamento degli ingredienti: farina, burro, uova, zucchero, canditi e uvetta

Controllo delle temperature e dei tempi di lievitazione

Cottura e raffreddamento per una struttura perfetta

Preparazione di viennesi e maritozzi con lievitazione mista

Un’esperienza adatta sia a chi parte da zero, sia a chi desidera perfezionare la propria tecnica e comprendere i segreti della lievitazione naturale.

Al termine del corso, i partecipanti potranno degustare i prodotti realizzati insieme.

Dettagli del corso

Date: Mercoledì 5 e Giovedì 6 Novembre 2025

Mercoledì 5 e Giovedì 6 Novembre 2025 Orario: Dalle 18:30 alle 22:30

Dalle 18:30 alle 22:30 Durata: 2 lezioni serali di circa 4 ore ciascuna

2 lezioni serali di circa 4 ore ciascuna Luogo: Falconara Marittima (AN)

Falconara Marittima (AN) Costo: €160,00

Informazioni aggiuntive

Partecipanti: minimo 15 – massimo 20

minimo 15 – massimo 20 Prenotazione obbligatoria

Un corso per chi vuole portare a casa il profumo del vero panettone artigianale, realizzato con ingredienti di qualità e tutta la passione della tradizione italiana.