citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

07 Nov 2025

Ora

15:00 - 17:30

TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA FORMAZIONE

NUOVE FRONTIERE PER L'INSEGNARE E L'EDUCARE

Workshop rivolto a insegnanti sulle tecnologie digitali immersive affinché possano introdurle nella pratica didattica così da rendere le lezioni più coinvolgenti. Si inizierà con una parte introduttiva sulle tecnologie e sulle metodologie che valorizzano il loro potenziale, seguirà una parte su buone pratiche nel settore educativo. Con visori per la realtà virtuale i partecipanti potranno sperimentare un’attività laboratoriale immersiva.

A cura di ITER

Intervengono Simone Anfuso, Rojin Bayat, Elios De Maio, Riccardo Ficco, Massimo Migliorini, Marina Nadalin, Francesca Scarrone, Simone Siragusa, Fondazione Links, Torino

Conduce Rosanna Melgiovanni, responsabile ITER - Città di Torino

QR Code

Luogo

LINKS Foundation
61 Via Pier Carlo Boggio, 10138 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap