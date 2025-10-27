TECNOLOGIE IMMERSIVE PER LA FORMAZIONE
Workshop rivolto a insegnanti sulle tecnologie digitali immersive affinché possano introdurle nella pratica didattica così da rendere le lezioni più coinvolgenti. Si inizierà con una parte introduttiva sulle tecnologie e sulle metodologie che valorizzano il loro potenziale, seguirà una parte su buone pratiche nel settore educativo. Con visori per la realtà virtuale i partecipanti potranno sperimentare un’attività laboratoriale immersiva.
A cura di ITER
Intervengono Simone Anfuso, Rojin Bayat, Elios De Maio, Riccardo Ficco, Massimo Migliorini, Marina Nadalin, Francesca Scarrone, Simone Siragusa, Fondazione Links, Torino
Conduce Rosanna Melgiovanni, responsabile ITER - Città di Torino