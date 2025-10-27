citynotizie
07 Nov 2025

15:00 - 17:30

TEMPO DELLA RIFLESSIONE TEMPO DELL’APPRENDIMENTO

Attraverso la visione di esperienze dei nidi e scuole infanzia di Reggio Emilia verranno proposti dialoghi e confronti sul tempo della riflessione come struttura epistemiologica della conoscenza dei bambini e degli adulti. Quali "futuro" ha questo approccio educativo per costruire comunità, inclusive, solidali, partecipate?

Intervengono Daniela Lanzi, Unità Organizzativa Complessa Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia

Conduce Antonella Cattaneo, Divisione educativa, Città di Torino

Biblioteca Pedagogica
285 Corso Francia, 10139 Torino
Social Festival Comunità Educative 2025
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
