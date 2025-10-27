The Wedding Experience – Sogno Barocco

The Wedding Experience è una vetrina ideale che riunisce i talenti del settore, emergenti o già affermati: un vero e proprio show immersivo dove si respira un’atmosfera unica.

Sogno Barocco - Opulenza Contemporanea

Un tema che è un invito a sognare, a lasciarsi avvolgere dalla bellezza, a vivere l’incanto.

Il barocco, con la sua teatralità, i suoi volumi, le sue curve e la sua ricchezza decorativa, incontra la contemporaneità: essenziale, sofisticata, audace. Nasce così un equilibrio perfetto tra passato e presente, tra sogno e realtà.

The Wedding Experience 2025 si veste di luce, di oro, di velluti e trasparenze. Ogni spazio sarà pensato per stupire, emozionare e ispirare.

Un viaggio estetico dove l’opulenza non è eccesso, ma espressione di stile. Dove il romanticismo barocco si fonde con il minimalismo moderno, creando atmosfere uniche e memorabili.

Un concept che parla agli sposi di oggi: visionari, sensibili, alla ricerca di un matrimonio che sia autentico, personale e indimenticabile.

L’evento sarà una vera e propria esperienza interattiva a 360°, provando di persona i servizi offerti dai fornitori presenti:

- Beauty & Styling Session (su prenotazione)

- Degustazioni Food&Beverage

- Talk ispirazionali per le future bride to be ma anche per i fornitori

- Performance

PRESTO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI