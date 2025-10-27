TUTTI A SCUOLA DI FUTURO

Il futuro non si indovina, ma si costruisce partendo dai piccoli segnali, intercettando le deboli correnti del cambiamento. Come farlo con metodo? L'esplorazione previsionale strategica sono un insieme di strumenti per comprendere meglio il presente attraverso le lenti del futuro e dar vita a futuri alternativi e desiderabili. Nel laboratorio li si sperimenterà per capire come utilizzarli nella didattica.

A cura di Forwardto - Studi e competenze per scenari futuri, in collaborazione con ITER

Intervengono Alberto Robiati, Forwardto; Cristina Bertazzoni, Università di Verona

Conduce Valeria Buonomo, Centro Documentazione Pedagogica, Torino

Polo del '900 sala conferenze

Corso Valdocco 4/A (ingresso dal Museo Diffuso della Resistenza)