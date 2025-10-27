VIVERE IL PAESAGGIO, VIVERE LA COMPLESSITA’

Oggi è vitale promuovere i processi di apprendimento all'aperto. Ma come progettare attività capaci di valorizzare le opportunità offerte dal contesto, restituendo a bambini e bambine la bellezza, il senso di avventura, responsabilità e autonomia? Servono strumenti e spunti per osservare, scoprire e relazionarsi, in un'ottica di educazione alla complessità che il paesaggio offre.

Evento in collaborazione con ITER

Intervengono Orietta Brombin, PAV, Torino; Serena Fumero, Fondazione Ordine Mauriziano, Torino

Conduce Paola Botta, I.T.E.R, Torino