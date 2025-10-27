citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

05 Nov 2025

Ora

16:00 - 18:00

VIVERE IL PAESAGGIO, VIVERE LA COMPLESSITA’

APRIRE LA DIDATTICA AL TERRITORIO E ALLA CITTA'

Oggi è vitale promuovere i processi di apprendimento all'aperto. Ma come progettare attività capaci di valorizzare le opportunità offerte dal contesto, restituendo a bambini e bambine la bellezza, il senso di avventura, responsabilità e autonomia? Servono strumenti e spunti per osservare, scoprire e relazionarsi, in un'ottica di educazione alla complessità che il paesaggio offre.

Evento in collaborazione con ITER

Intervengono Orietta Brombin, PAV, Torino; Serena Fumero, Fondazione Ordine Mauriziano, Torino

Conduce Paola Botta, I.T.E.R, Torino

QR Code

Luogo

Parco Arte Vivente
31 Via Giordano Bruno, 10134 Torino
X

Organizzatore

Social Festival Comunità Educative 2025
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/social-festival-comunita-educative-2025-72877344243
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap