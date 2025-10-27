VIVOSÒNO – Canti Umbri – Coro Femminile Aurora

Il Coro Femminile Aurora di Bastia Umbra si distingue per l’interpretazione di programmi originali, frutto di una ricercata indagine musicale e di collaborazioni con compositori contemporanei, con i quali ha preso parte a numerosi concorsi, ottenendo premi e riconoscimenti di rilievo. Per la Stagione Vivosòno proporrà un programma interamente dedicato ai canti tradizionali umbri, testimoni di una memoria musicale che attraversa i secoli e che viene riletta attraverso le elaborazioni di alcuni tra i più significativi compositori della regione.