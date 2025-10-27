citynotizie
cityfood
martedì 28 Ottobre 2025
scrivi qui...

Data

28 Feb 2026

Ora

17:30 - 18:30

VIVOSÒNO – Canti Umbri – Coro Femminile Aurora

Dalle cantigas medievali al canto popolare, con elaborazioni di Caraba, Donati e Basevi

Il Coro Femminile Aurora di Bastia Umbra si distingue per l’interpretazione di programmi originali, frutto di una ricercata indagine musicale e di collaborazioni con compositori contemporanei, con i quali ha preso parte a numerosi concorsi, ottenendo premi e riconoscimenti di rilievo. Per la Stagione Vivosòno proporrà un programma interamente dedicato ai canti tradizionali umbri, testimoni di una memoria musicale che attraversa i secoli e che viene riletta attraverso le elaborazioni di alcuni tra i più significativi compositori della regione.

Coro Femminile Aurora

Federica Marchionni - pianoforte

Stefania Piccardi - direzione

QR Code

Luogo

Auditorium Santa Cecilia
2 Via Antonio Fratti, 06123 Perugia
X

Organizzatore

Associazione Musicittà
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/associazione-musicitta-34744469643
Il sito web dove ogni giorno trovi eventi, esperienze e idee per vivere al meglio il tuo tempo libero, scoprendo nuovi luoghi e momenti da condividere!

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap