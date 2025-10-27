VIVOSÒNO – Fio Azul – Collettivo Rosario

L'energia, la creatività, l'entusiasmo del Collettivo Rosario porta in scena uno spettacolo pieno di musica, danza e tradizioni.

Fio Azul è un rituale, è un concerto in cui gli unici strumenti sono i corpi, è una performance danzata, è uno spettacolo teatrale: è tutte queste cose insieme. Guidato dalla volontà di immergersi nel mondo della tradizione e della cultura popolare, il Collettivo Rosario crea un viaggio musicale irresistibile, che coinvolge il pubblico attraverso pattern ritmici e melodici che migrano dal Brasile all’Africa, dal Sudamerica all’Italia.

Fio Azul è stata presentata in diversi festival e contesti tra cui: Body Rhythm Festival ad Amburgo (DE) nel 2025; Festival Opera Prima di Rovigo nel 2024 e 2022; Musicultura a Macerata nel 2023; Festival Voci Audaci di Losone (CH) nel 2023); Festival di Musica Circolare a Trevi (PG) nel 2019; Entroterre Festival a Bologna nel 2023; Spazio NU di Pontedera (PI) nel 2019, 2022, 2024; Festival Inventaria di Roma (2022); Teatro Capovolto di Trento nel 2023; CorpInFesta – Body Music and Dance Festival a Rovereto (TN) nel 2023 e nel 2025.