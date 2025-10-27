citynotizie
Data

22 Nov 2025

Ora

17:30 - 18:30

VIVOSÒNO – Nidaros Jazz Mass di Bob Chilcott – Coro Femminile Eos

La musica sacra del celebre compositore contemporaneo si alterna a preziose pagine rinascimentali e barocche.

Il Coro Femminile Eos, già vincitore di numerosi concorsi nazionali, propone un elegante intreccio tra la musica di Bob Chilcott – tra i più rappresentativi e apprezzati compositori contemporanei per coro – e le raffinate architetture armoniche dei grandi maestri del Rinascimento. Un concerto che supera la dimensione dell’ascolto per trasformarsi in un autentico viaggio attraverso le epoche della musica.

Coro Femminile Eos

Mario Madonna - pianoforte

Fabrizio Barchi – direzione

Luogo

Auditorium Santa Cecilia
2 Via Antonio Fratti, 06123 Perugia
Organizzatore

Associazione Musicittà
Sito web
https://www.eventbrite.it/o/associazione-musicitta-34744469643
