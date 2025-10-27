VIVOSÒNO – Nidaros Jazz Mass di Bob Chilcott – Coro Femminile Eos
La musica sacra del celebre compositore contemporaneo si alterna a preziose pagine rinascimentali e barocche.
Il Coro Femminile Eos, già vincitore di numerosi concorsi nazionali, propone un elegante intreccio tra la musica di Bob Chilcott – tra i più rappresentativi e apprezzati compositori contemporanei per coro – e le raffinate architetture armoniche dei grandi maestri del Rinascimento. Un concerto che supera la dimensione dell’ascolto per trasformarsi in un autentico viaggio attraverso le epoche della musica.
Coro Femminile Eos
Mario Madonna - pianoforte
Fabrizio Barchi – direzione