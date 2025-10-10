A1 paralizzata: incidente con cisterna GNL, caos e lunghe code.

Un incidente gravissimo ha paralizzato la principale arteria autostradale A1, nel tratto aretino, generando pesanti ripercussioni sul traffico nazionale.

La chiusura, avvenuta inizialmente alle 15:50 in entrambe le direzioni, è stata causata da un incidente che ha coinvolto un veicolo commerciale, specificamente un autocarro cisterna trasportante Gas Naturale Liquefatto (GNL).

La compromissione strutturale del serbatoio del GNL, conseguenza diretta dell’incidente, ha immediatamente imposto misure di sicurezza rigorose e la necessità di una completa interruzione del traffico.

L’evento ha generato lunghe code, con un accumulo di circa 10 chilometri in direzione Firenze tra Valdichiana e Arezzo, e una coda di 8 chilometri, in progressiva diminuzione, nel senso opposto, tra Incisa e Arezzo.

La situazione ha impattato significativamente la mobilità su un asse cruciale per il trasporto di merci e persone, evidenziando la fragilità delle infrastrutture e la potenziale gravità degli incidenti che coinvolgono sostanze pericolose.

Dopo intense operazioni di messa in sicurezza, avviate immediatamente dalle squadre di soccorso, dagli specialisti della Protezione Civile e dai tecnici di Autostrade per l’Italia, è stata prima riaperta la carreggiata in direzione Roma alle 17:35.

La riapertura della tratta in direzione Firenze è avvenuta alle 18:15, consentendo il graduale deflusso del traffico su tutte le corsie disponibili.

Autostrade per l’Italia ha fornito indicazioni precise per il traffico di lunga percorrenza, suggerendo un percorso alternativo per evitare l’intasamento.

I veicoli diretti verso Roma sono stati invitati a uscire a Firenze Impruneta, proseguire sulla strada statale 326 in direzione Siena-Bettolle, e reinserirsi in A1 a Valdichiana.

Il percorso inverso è stato consigliato agli utenti diretti verso Firenze e Bologna.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla manutenzione delle infrastrutture autostradali, sulla sicurezza dei trasporti di merci pericolose e sulla necessità di protocolli di emergenza più efficaci per gestire situazioni di crisi complesse.

La tempestività dell’intervento dei soccorritori e l’efficacia delle comunicazioni all’utenza sono risultati elementi determinanti per mitigare le conseguenze dell’incidente, ma la vicenda sottolinea l’importanza di un approccio proattivo alla prevenzione dei rischi e alla resilienza delle infrastrutture.