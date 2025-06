Agguato a Rifredi: uomo accoltellato, paura in periferia.

L’ombra della violenza si è abbattuta sulla periferia fiorentina, scuotendo la tranquillità di Rifredi. Un uomo di 34 anni, di origine serba, ha subito un violento attacco armato mentre passeggiava con la sua compagna in via Tre Pietre, un’arteria che costeggia il cimitero locale. L’episodio, consumatosi nella serata di ieri, ha immediatamente generato sgomento e apprensione tra i residenti.La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, suggerisce un’aggressione improvvisa e incomprensibile. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’uomo e la sua fidanzata si trovavano a godere di una tranquilla passeggiata quando sono stati interrotti dall’irruzione di individui non identificati. Questi, con gesto rapido e brutale, hanno inferto una profonda coltellata alla schiena della vittima, per poi dileguarsi immediatamente, lasciando dietro di sé una scia di paura e confusione.L’intervento tempestivo dei soccorsi del 118 è stato cruciale. Un’ambulanza è giunta rapidamente sul posto, stabilizzando le condizioni dell’uomo e trasportandolo d’urgenza al reparto di chirurgia dell’ospedale di Careggi. Nonostante la gravità della ferita, le prime valutazioni mediche indicano che il 34enne non verserebbe in pericolo di vita, sebbene la sua situazione richieda comunque attenta sorveglianza e possibili interventi chirurgici.La polizia, allertata dall’emergenza sanitaria, ha immediatamente avviato indagini approfondite per identificare gli aggressori e chiarire le motivazioni alla base di questo gesto di inaudita violenza. Gli agenti stanno esaminando immagini di videosorveglianza presenti nella zona, raccogliendo testimonianze e vagliando possibili piste investigative. L’assenza di un movente apparente, confermato anche dalle prime dichiarazioni della vittima, rende l’indagine particolarmente complessa e alimenta interrogativi sulla possibile matrice casuale o preordinata dell’aggressione.L’episodio riemerge nel contesto di una crescente preoccupazione per l’aumento dei fenomeni di microcriminalità e di violenza urbana che, purtroppo, colpiscono anche la città di Firenze. L’evento sottolinea la necessità di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree periferiche, implementando strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità, e promuovendo un dialogo costruttivo con la comunità locale per favorire un clima di sicurezza e fiducia. La ricerca della verità e l’applicazione della giustizia rappresentano ora priorità assolute per le autorità, nel tentativo di restituire alla comunità fiorentina la serenità perduta.