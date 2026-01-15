Albero secolare crolla a Prato: Via Roma bloccata e disagi.

Alle prime ore del mattino, intorno alle otto, un evento naturale di significativa portata ha interrotto la quiete di Prato.

Un imponente albero, probabilmente secolare e radicato in un giardino adiacente, si è abbattuto improvvisamente su via Roma, arteria cruciale della viabilità cittadina, in prossimità dell’intersezione con via Zarini, un punto strategico non lontano dal cuore storico della città.

La caduta, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti, ha provocato danni materiali considerevoli.

Diversi veicoli parcheggiati sono stati colpiti con violenza, mentre un’autovettura in transito, nel momento stesso dell’impatto, ha subito una collisione che ha richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi.

Il conducente, fortunatamente, è stato estratto dal veicolo e trasportato in ospedale in condizioni inizialmente considerate di moderata gravità (codice verde), per accertamenti e per la gestione di eventuali contusioni o escoriazioni.

L’incidente ha generato ripercussioni immediate e notevoli sulla viabilità cittadina.

Via Roma, elemento chiave della rete stradale locale, è stata completamente bloccata, causando ingorghi e disagi per un flusso di traffico già intenso in quell’ora del mattino.

Il blocco ha determinato una riorganizzazione dei percorsi e un aumento del traffico nelle vie adiacenti, con conseguenti ritardi e difficoltà per i pendolari e per la circolazione in generale.

Immediato e massiccio è stato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, che si sono attivate per la complessa operazione di rimozione dell’albero, un’impresa che ha richiesto l’impiego di attrezzature specifiche e ingenti risorse umane.

La pianta, a causa delle sue dimensioni e del peso, occupava interamente la sede stradale, rendendo necessaria la sua sminuzzatura e rimozione graduale.

Parallelamente, la polizia municipale ha provveduto a gestire la situazione, a garantire la sicurezza pubblica, a regolare il traffico alternativo e a effettuare i rilevamenti necessari per accertare le dinamiche dell’evento e stabilire le responsabilità, escludendo o confermando possibili fattori di negligenza o manutenzione inadeguata.

L’episodio solleva interrogativi importanti riguardo alla gestione del patrimonio arboreo urbano, alla verifica periodica della stabilità degli alberi, soprattutto in aree densamente popolate, e all’implementazione di protocolli di sicurezza più rigorosi per prevenire eventi simili in futuro.

L’incidente evidenzia la vulnerabilità delle infrastrutture urbane di fronte a fenomeni naturali e la necessità di un approccio proattivo nella gestione del territorio e nella tutela della sicurezza dei cittadini.

Si rende necessaria un’analisi approfondita per comprendere le condizioni che hanno portato all’abbattimento e per evitare che situazioni analoghe si ripetano, garantendo la sicurezza e la continuità della viabilità cittadina.