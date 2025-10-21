Allerta arancione Toscana: rischio idrogeologico e piogge intense

La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico e precipitazioni intense su una vasta area della Toscana centro-occidentale, estendendosi fino all’Arcipelago.

Questa decisione, comunicata dal Presidente della Regione, Eugenio Giani, riflette una situazione meteorologica potenzialmente critica che richiederà la massima cautela da parte di tutti i cittadini.

Parallelamente, un livello di allerta gialla è stato emesso per l’intero territorio regionale, segnalando una vulnerabilità diffusa, sebbene non immediatamente critica come nelle zone coperte dall’allerta arancione.

L’evoluzione del quadro meteorologico prevede una fase iniziale caratterizzata da piogge e rovesci, concentrati principalmente lungo la costa settentrionale e nelle aree nord-occidentali durante la mattinata.

L’intensità e l’estensione delle precipitazioni sono destinate ad aumentare nel corso del pomeriggio, coinvolgendo progressivamente anche il resto della regione.

Il rischio di temporali si presenta elevato, con una maggiore probabilità e frequenza lungo la costa settentrionale e nelle zone adiacenti.

Questi fenomeni temporaleschi potrebbero manifestarsi con particolare intensità, con accumuli pluviometrici localmente molto elevati, potenzialmente tra i 100 e i 150 millimetri.

Tale concentrazione di pioggia in breve tempo può innescare fenomeni di ruscellamento superficiale, esondazioni di corsi d’acqua minori e frane, soprattutto in aree già precedentemente colpite da dissesti o caratterizzate da scarsa stabilità del versante.

L’allerta arancione implica un pericolo concreto e imminente, richiedendo l’adozione di misure di autoprotezione.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari, in particolare su strade esposte al rischio di frane o allagamenti.

I residenti in prossimità di corsi d’acqua sono invitati a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione idraulica e a prestare attenzione a qualsiasi segnale di aumento del livello dell’acqua.

Le autorità competenti raccomandano, inoltre, di non sostare in prossimità di argini, rive di fiumi e zone a rischio idrogeologico.

La collaborazione attiva dei cittadini e il rispetto delle indicazioni delle autorità sono fondamentali per affrontare al meglio questa situazione di emergenza.