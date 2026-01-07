Allerta Gelo in Toscana: Protezione Civile invita alla prudenza

La Toscana si appresta ad affrontare un’ondata di freddo particolarmente intensa, con una marcata diminuzione delle temperature minime che coinvolge l’intera regione.

La sala operativa della Protezione Civile regionale, monitorando costantemente l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio, precedentemente localizzata, a livello regionale, fino alle ore 12:00 di giovedì 8 gennaio.

Questo peggioramento è dovuto a una configurazione sinottica che favorisce l’irruzione di aria fredda proveniente dalle regioni settentrionali europee.

Il fenomeno si manifesta con precipitazioni al di sotto dello zero, interessando sia le aree montane che le zone collinari e pianeggianti.

Si prevede la formazione diffusa di brina e gelate, che potrebbero danneggiare le coltivazioni agricole, in particolare quelle di frutta e verdura, già precedentemente colpite da eventi climatici avversi.

L’allerta gialla non rappresenta un pericolo imminente, ma invita alla massima prudenza e all’adozione di misure preventive.

Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza stradale, dove la formazione di ghiaccio sulle strade e sui ponti può rendere l’asfalto estremamente scivoloso, incrementando il rischio di incidenti.

Si raccomanda di moderare la velocità, mantenere una distanza di sicurezza maggiore rispetto ai veicoli che precedono e verificare lo stato dei pneumatici.

Le temperature, destinate a rimanere sotto la media stagionale, potrebbero raggiungere valori minimi percepiti anche inferiori ai 0 gradi Celsius nelle zone interne e montane, a causa dell’effetto radiativo notturno.

Questo fenomeno, accentuato dalla presenza di cieli sereni e dalla scarsa ventilazione, favorisce la dispersione del calore e la formazione di gelate, che possono compromettere la vitalità di piante e vegetazione.

Oltre agli effetti diretti sulla vegetazione e sulla sicurezza stradale, l’ondata di freddo può avere ripercussioni sulla salute pubblica.

Si consiglia di proteggersi dal freddo con un adeguato abbigliamento, evitando l’esposizione prolungata all’aria gelida e mantenendo un’adeguata idratazione.

Le persone più vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche, dovrebbero prestare particolare attenzione e seguire le indicazioni del proprio medico curante.

La Protezione Civile regionale invita la popolazione a rimanere aggiornata sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche attraverso i canali ufficiali, come il sito web della Regione Toscana e le pagine social dedicate alla Protezione Civile.

La collaborazione e la prudenza di tutti sono fondamentali per affrontare al meglio questa situazione di emergenza climatica e minimizzare i potenziali disagi.

Si ricorda, inoltre, di verificare la stabilità delle strutture esposte al gelo e di proteggere le tubature idriche per evitare danni da congelamento.