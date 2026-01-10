Allerta Gialla in Toscana: Ghiaccio e Mareggiate in Arrivo

Un’allerta gialla diffusa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale segnala condizioni meteorologiche avverse che interesseranno diverse aree della Toscana, richiedendo particolare attenzione e prudenza.

La prima, e più impellente, riguarda la formazione di ghiaccio nelle zone interne, estendendosi dalla porzione più settentrionale dell’Alto Mugello fino alla catena appenninica che abbraccia le province di Arezzo, Siena e Amiata.

L’allerta, attiva dalle prime ore della notte di sabato 10 gennaio e protratta fino alle 10 del giorno successivo, è causata da un marcato calo termico, con temperature che, nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, scenderanno costantemente sotto lo zero.

Questo fenomeno, puramente naturale e non inusuale, presenta potenziali rischi per la sicurezza pubblica, in particolare per quanto concerne la mobilità.

La formazione di ghiaccio, benché localizzata, potrebbe rendere insidiosi i tratti stradali, soprattutto quelli in salita o in ombra, incrementando il rischio di incidenti e rallentamenti nel traffico.

Si raccomanda quindi a tutti gli utenti della strada di moderare la velocità, mantenere una distanza di sicurezza maggiore e di prestare particolare attenzione alle condizioni del manto stradale.

Utile sarebbe, ove possibile, evitare spostamenti non essenziali.

Parallelamente, un’altra allerta di colore giallo è stata emessa per le aree costiere, inclusa l’Arcipelago Toscano, a causa della persistenza di mareggiate.

Sebbene le onde si siano parzialmente attenuate rispetto ai giorni precedenti, la situazione rimane precaria e richiede una vigilanza costante.

Le mareggiate, alimentate da venti di scirocco, continuano a provocare fenomeni di sovraerosione delle spiagge e potrebbero causare ulteriori disagi, come l’infiltrazione di acqua in zone basse e l’interruzione temporanea di alcune attività commerciali e turistiche.

La combinazione di queste due condizioni meteorologiche – ghiaccio nelle zone interne e mareggiate lungo la costa – sottolinea la complessità del contesto climatico toscano e la necessità di una pronta risposta da parte delle autorità e della popolazione.

La Protezione Civile invita tutti i cittadini a monitorare costantemente le previsioni meteorologiche aggiornate, a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e a segnalare eventuali situazioni di pericolo.

L’allerta gialla, pur indicando una situazione di potenziale rischio, non implica l’impossibilità di svolgere le normali attività, ma esorta alla massima cautela e alla prevenzione.

È fondamentale ricordare che la consapevolezza e l’adeguata preparazione rappresentano i migliori strumenti per affrontare le sfide poste dagli eventi atmosferici avversi.