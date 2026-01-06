Allerta Gialla in Toscana: Nevi e Ghiaccio, Massima Cautela.

La Protezione Civile regionale ha attivato un’allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse che interesseranno l’intera Toscana nei prossimi giorni, con particolare attenzione a due fenomeni distinti: precipitazioni nevose previste per la giornata odierna e successivo rischio di formazione di ghiaccio diffuso.

L’allerta, valida a partire dalla mezzanotte di martedì 6 gennaio e protratta fino a mercoledì 7 gennaio, sollecita la popolazione a prestare la massima cautela e a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione.

L’attenzione primaria è rivolta all’imminente evento nevoso che caratterizzerà la giornata odierna.

La previsione indica precipitazioni a carattere nevoso, più accentuate nel versante orientale della regione.

L’area più esposta, con probabilità di fenomeni significativi, è quella compresa tra il Mugello, il Casentino e l’Alta Val Tiberina, dove le nevicate saranno più intense a partire dalle quote collinari, generalmente tra i 200 e i 400 metri.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di precipitazioni a carattere nevoso anche in altre zone della regione, estendendo potenzialmente l’area interessata.

Gli accumuli previsti variano a seconda dell’altitudine: si stima un manto nevoso di circa 10 centimetri nelle zone di bassa collina, mentre in pianura si prevedono nevicate più deboli e localizzate, con accumuli inferiori ai 2 centimetri.

Il rischio non si esaurisce con la cessazione delle nevicate.

Una sostanzialmente