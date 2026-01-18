Allerta Gialla Vento e Neve: Toscana sotto osservazione.

Un’allerta gialla per vento interessa le pianure centro-settentrionali della Toscana a partire da lunedì 19 gennaio, come comunicato dalla sala operativa della Protezione Civile regionale.

Il provvedimento, sancito in un bollettino di criticità, riguarda specificamente l’area metropolitana fiorentina, il bacino del Bisenzio-Ombrone in provincia di Pistoia, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera, zone particolarmente esposte agli effetti di brezze e venti di scirocco.

La dinamica meteorologica alla base dell’allerta è legata a un’intensificazione dei flussi d’aria di provenienza nord-orientale che stanno progressivamente interessando la regione.

Questi venti, caratterizzati da una componente grecale, si stanno già rafforzando e il loro impatto è destinato ad aumentare nel corso della giornata di domani, lunedì.

L’evento è favorito da un sistema di alta pressione che si sta estendendo sull’Europa centrale, creando un gradiente di pressione significativo e innescando correnti discendenti verso la Toscana.

La topografia del territorio, con le pianure esposte al flusso, amplifica ulteriormente l’effetto del vento.

Parallelamente a questa situazione, si registrano precipitazioni deboli, concentrate sui versanti orientali dell’Appennino e, temporaneamente, tra l’Isola d’Elba e il basso Arcipelago toscano.

Tuttavia, l’evoluzione più significativa è legata all’abbassamento delle isoterme, che predispone un quadro per fenomeni nevosi.

A partire dal pomeriggio di lunedì, si prevede che le precipitazioni si trasformino in neve, inizialmente oltre i 1000-1200 metri di altitudine.

Un fattore cruciale sarà la velocità con cui questa quota di zero termico si abbasserà.

Si prevede che, nella serata di lunedì, la neve possa raggiungere quote fino a circa 500 metri, interessando in particolare l’Alto Mugello e i versanti orientali dell’Appennino.

Questo scenario implica un potenziale impatto sulla viabilità e sulle attività montane.

L’allerta gialla, pur non rappresentando una situazione di emergenza, richiede un’attenzione particolare.

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali, evitare spostamenti non necessari nelle aree interessate e assicurarsi che gli oggetti vulnerabili agli effetti del vento siano adeguatamente protetti.

La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione del fenomeno e aggiornerà la popolazione in caso di ulteriori sviluppi.

La combinazione di vento forte e precipitazioni a quote basse rappresenta una sfida per la gestione del territorio e richiede una prontezza operativa per mitigare potenziali disagi.