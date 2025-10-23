Allerta Massaciuccoli: Attivate Idrovore per Evitare Esondazioni

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha mobilitato le proprie risorse idrauliche, attivando l’impianto idrovoro della Bufalina in risposta all’innalzamento critico del livello del lago di Massaciuccoli, attualmente registrato a +30 centimetri sopra il livello del mare.

Questa iniziativa si configura come una risposta proattiva, dettata dalla necessità di mitigare i potenziali impatti di una nuova perturbazione atmosferica prevista nelle prossime ore.

La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale, riflette una strategia di gestione del rischio idrico orientata alla prevenzione.

Le proiezioni meteorologiche indicano l’arrivo di un sistema frontale complesso, caratterizzato da precipitazioni intense, venti sostenuti e mareggiate che potrebbero compromettere l’efficacia del Canale Burlamacca, il principale corso d’acqua deputato al deflusso del lago.

L’attivazione dell’impianto della Bufalina si pone quindi come misura essenziale per garantire un controllo più preciso dei livelli idrici del bacino, evitando potenziali esondazioni e salvaguardando le aree circostanti.

L’intervento non si limita all’attivazione della Bufalina.

In parallelo, è stata riattivata anche l’idrovora della Fiaschetta, che, attraverso il Fosso di Scolo, assicura il drenaggio di una porzione di territorio di Torre del Lago, altrimenti isolata e priva di vie di scolo naturali verso il Canale Bufalina.

Questa sinergia di interventi evidenzia la complessità della gestione idraulica in un contesto geografico delicato come quello della Toscana nord.

Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha condiviso aggiornamenti dettagliati sui social media, sottolineando l’attenzione rivolta all’evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Precipitazioni significative sono attese sulle province di Massa Carrara e Lucca, in particolare sui rilievi appenninici e sulle aree montane.

Sebbene, al momento, i livelli dei fiumi siano inferiori alle soglie di allarme, è previsto un peggioramento generalizzato nel pomeriggio con l’avanzata del sistema frontale, che interesserà le zone nord-occidentali.

La previsione indica un rapido miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata.

Tuttavia, un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dal rinforzo dei venti di Libeccio-Ponente, che, a partire dal pomeriggio, potrebbero raggiungere raffiche di intensità fino a 120 km/h, generando un aumento del moto ondoso lungo la costa centro-settentrionale e nelle isole dell’Arcipelago.

L’evento, oltre a mettere in luce l’efficacia del sistema di monitoraggio e risposta del Consorzio di Bonifica, offre un’occasione per riflettere sulla crescente importanza di una gestione integrata delle risorse idriche in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti, che intensificano i fenomeni meteorologici estremi e richiedono un approccio proattivo e multidisciplinare.

La sicurezza del territorio e delle comunità locali dipende dalla capacità di anticipare i rischi e di implementare soluzioni innovative e sostenibili.