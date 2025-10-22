Allerta meteo Toscana: arancione e giallo, rischio idrogeologico e mareggiate.

Un’ondata di maltempo si appresta a investire la Toscana, con un quadro di allerta diffuso che richiede particolare attenzione da parte di cittadini e istituzioni.

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta arancione per rischio idrogeologico che interesserà principalmente il versante nord-occidentale della regione, segnalando una potenziale vulnerabilità del territorio a fenomeni franosi e alluvionali.

Il resto della Toscana sarà interessato da un’allerta di livello giallo, indicando una situazione di rischio moderato che richiede comunque vigilanza e prontezza.

Parallelamente, la costa toscana dovrà affrontare un duplice pericolo: mareggiate e venti forti.

L’area centrale e l’Arcipelago, in particolare, saranno sotto allerta arancione per mareggiate, con onde potenzialmente elevate che potrebbero causare fenomeni di erosione costiera e inondazioni localizzate.

Anche il vento rappresenterà un fattore di rischio significativo, con raffiche intense previste lungo la costa centrale, sull’Arcipelago e in aree interne come l’Alto Mugello, la Valle del Reno, la Valtiberina e la zona dell’Arno Casentino, tutte caratterizzate da una maggiore esposizione ai venti.

Sul resto della regione, l’allerta per il vento sarà di livello giallo.

Il Governatore Eugenio Giani ha sottolineato l’importanza di prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e di adottare comportamenti prudenti, ricordando che la situazione meteorologica è in continua evoluzione.

Oggi, fino alla mezzanotte, persiste l’allerta arancione per forti temporali sulla Toscana centro-occidentale e sull’Arcipelago, un preludio alle condizioni più estese previste per domani.

Le previsioni meteorologiche dettagliate indicano che oggi saranno presenti precipitazioni sparse, con una maggiore frequenza e intensità nelle zone centro-settentrionali, spesso sotto forma di rovesci intensi.

Domani, inizialmente, le precipitazioni saranno concentrate sul nord-ovest, con particolare insistenza sui rilievi montuosi; nel corso del pomeriggio, tuttavia, si estenderanno a coprire l’intera regione, assumendo un carattere prevalentemente convettivo, con la probabilità di temporali e brevi ma intensi rovesci.

Il quadro complessivo è caratterizzato da un’instabilità atmosferica significativa, che si tradurrà in venti forti, con raffiche localmente superiori ai 120 km/h, capaci di generare danni strutturali e difficoltà nella mobilità.

Si raccomanda pertanto di evitare spostamenti non necessari, di proteggere persone e beni vulnerabili, e di monitorare costantemente le comunicazioni delle autorità competenti.

La resilienza del territorio toscano sarà messa a dura prova, richiedendo un’azione coordinata tra istituzioni, comunità locali e singoli cittadini per mitigare i rischi e garantire la sicurezza di tutti.