Allerta meteo Toscana: Mareggiate, neve e rischio idrogeologico

La Toscana affronta una complessa fase di instabilità meteorologica, con un sistema perturbativo che impatta significativamente diversi versanti territoriali.

La Protezione Civile regionale, in una comunicazione diffusa attraverso i canali ufficiali, ha esteso fino alle ore 9:00 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale e nell’Arcipelago Toscano.

Questa elevata criticità è motivata dalla persistenza di venti di scirocco intensi e dalla conseguente sovraesposizione delle aree costiere a fenomeni di innalzamento anomalo delle acque marine, erosione delle spiagge e possibili inondazioni localizzate.

Parallelamente, un’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa la fascia centro-settentrionale della regione, con validità protratta fino alla mezzanotte odierna.

Questo scenario richiede un’attenzione particolare alle aree fluviali e ai versanti ripidi, dove le precipitazioni, seppur non eccezionali in termini volumetrici, possono innescare frane e smottamenti a causa della saturazione del suolo.

L’allerta gialla si estende anche a rischio vento, interessando la stessa area costiera e l’Arcipelago, mentre per la giornata di domani, sabato 10 gennaio, è stata emessa un’allerta per neve nella Toscana orientale.

Un fattore cruciale in questo contesto è l’irruzione di aria fredda in quota che, combinandosi con l’umidità presente, favorisce la formazione di precipitazioni a carattere nevoso.

Le previsioni indicano che durante la notte e nelle prime ore del mattino si potranno verificare nevicate generalmente oltre i 600-800 metri di quota, con accumuli stimati tra i 5 e i 10 centimetri.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di precipitazioni nevose anche a quote inferiori, in particolare tra i 400 e i 600 metri, in zone appenniniche, nell’area aretina, sul Pratomagno, in Senese e sull’Amiatino.

Questa condizione rende la viabilità particolarmente delicata e richiede prudenza negli spostamenti.

Un elemento di particolare attenzione sono i forti venti che insisteranno sulla costa centro-settentrionale e sull’Isola d’Elba, con raffiche che potranno raggiungere i 80-100 km/h.

Localmente, e in maniera temporanea, su Capraia e Gorgona, le raffiche potrebbero superare i 100 km/h, con potenziali ripercussioni sulla navigazione e sulla sicurezza delle imbarcazioni.

La combinazione di vento forte e precipitazioni nevose a bassa quota aumenta il rischio di effetti domino, con possibili interruzioni di corrente elettrica e difficoltà di comunicazione.

Si raccomanda alla popolazione di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e di adottare comportamenti prudenti, rimandando spostamenti non essenziali e verificando le condizioni meteorologiche in tempo reale.