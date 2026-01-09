cityfood
domenica 11 Gennaio 2026
Firenze Cronaca

Allerta meteo Toscana: Mareggiate, neve e rischio idrogeologico

Redazione Firenze
Redazione Firenze

La Toscana affronta una complessa fase di instabilità meteorologica, con un sistema perturbativo che impatta significativamente diversi versanti territoriali.
La Protezione Civile regionale, in una comunicazione diffusa attraverso i canali ufficiali, ha esteso fino alle ore 9:00 di domani, sabato 10 gennaio, l’allerta arancione per mareggiate lungo la costa centro-settentrionale e nell’Arcipelago Toscano.
Questa elevata criticità è motivata dalla persistenza di venti di scirocco intensi e dalla conseguente sovraesposizione delle aree costiere a fenomeni di innalzamento anomalo delle acque marine, erosione delle spiagge e possibili inondazioni localizzate.
Parallelamente, un’allerta gialla per rischio idrogeologico interessa la fascia centro-settentrionale della regione, con validità protratta fino alla mezzanotte odierna.

Questo scenario richiede un’attenzione particolare alle aree fluviali e ai versanti ripidi, dove le precipitazioni, seppur non eccezionali in termini volumetrici, possono innescare frane e smottamenti a causa della saturazione del suolo.
L’allerta gialla si estende anche a rischio vento, interessando la stessa area costiera e l’Arcipelago, mentre per la giornata di domani, sabato 10 gennaio, è stata emessa un’allerta per neve nella Toscana orientale.
Un fattore cruciale in questo contesto è l’irruzione di aria fredda in quota che, combinandosi con l’umidità presente, favorisce la formazione di precipitazioni a carattere nevoso.
Le previsioni indicano che durante la notte e nelle prime ore del mattino si potranno verificare nevicate generalmente oltre i 600-800 metri di quota, con accumuli stimati tra i 5 e i 10 centimetri.

Tuttavia, non si esclude la possibilità di precipitazioni nevose anche a quote inferiori, in particolare tra i 400 e i 600 metri, in zone appenniniche, nell’area aretina, sul Pratomagno, in Senese e sull’Amiatino.

Questa condizione rende la viabilità particolarmente delicata e richiede prudenza negli spostamenti.
Un elemento di particolare attenzione sono i forti venti che insisteranno sulla costa centro-settentrionale e sull’Isola d’Elba, con raffiche che potranno raggiungere i 80-100 km/h.
Localmente, e in maniera temporanea, su Capraia e Gorgona, le raffiche potrebbero superare i 100 km/h, con potenziali ripercussioni sulla navigazione e sulla sicurezza delle imbarcazioni.
La combinazione di vento forte e precipitazioni nevose a bassa quota aumenta il rischio di effetti domino, con possibili interruzioni di corrente elettrica e difficoltà di comunicazione.
Si raccomanda alla popolazione di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità competenti e di adottare comportamenti prudenti, rimandando spostamenti non essenziali e verificando le condizioni meteorologiche in tempo reale.

