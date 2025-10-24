Allerta meteo Toscana: Mareggiate, vento e temporali in arrivo.

Un’allerta meteo di rilevanza regionale è stata emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile Toscana, estendendo il codice giallo per mareggiate fino alle ore 13 di domani, sabato 25 ottobre.

La direttiva si concentra specificamente sulla fascia costiera centro-settentrionale della regione e sull’arcipelago, in particolare le isole a nord dell’Elba, aree particolarmente vulnerabili all’azione del vento.

La persistente azione di un flusso di correnti di libeccio, un vento caldo proveniente da ovest, rappresenta il fattore determinante che ha innescato l’allerta.

Questo vento, sostenuto e persistente, genera onde di elevata intensità e correnti marine anomale, incrementando il rischio di fenomeni erosivi sulla costa e creando potenziali pericoli per la navigazione.

La Sala Operativa sottolinea inoltre che l’instabilità atmosferica è destinata a intensificarsi.

A partire dal pomeriggio odierno e per l’intera giornata di domani, si prevede un aumento della probabilità di precipitazioni a carattere convettivo, ovvero rovesci e temporali localizzati.

Queste precipitazioni, seppur isolate, potrebbero essere intense e accompagnate da raffiche di vento, aggravando ulteriormente le condizioni di rischio.

L’allerta non si limita al mero fenomeno della mareggiata; essa riflette una situazione meteorologica complessa e in evoluzione.

La combinazione di vento forte, mare mosso e possibili temporali comporta un aumento del rischio idrogeologico, soprattutto in aree già precedentemente colpite da fenomeni di dissesto.

È quindi raccomandabile la massima prudenza da parte della popolazione, evitando di avvicinarsi alle aree costiere, monitorando costantemente le comunicazioni della Protezione Civile e seguendo scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali.

La situazione richiede un’attenta valutazione del rischio e una pronta risposta in caso di emergenza.