Allerta meteo Toscana: vento forte e mare agitato fino a sabato.

Il sistema di Protezione Civile regionale, in Toscana, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, estendendo la validità del codice giallo fino alle ore 12:00 di domani, sabato 3 gennaio 2026.

La comunicazione, diffusa dal Comune di Livorno, evidenzia una situazione di potenziale rischio legata all’intensità dei venti, con particolare attenzione all’impatto sull’Arcipelago toscano e le aree costiere.

L’attuale bollettino meteorologico segnala la persistenza di venti di Libeccio con raffiche potenzialmente molto forti, capaci di raggiungere velocità comprese tra gli 80 e i 100 chilometri orari.

Queste raffiche, concentrate prevalentemente a nord dell’isola di Capraia, rappresentano una minaccia per le imbarcazioni, le attività marittime e la stabilità delle strutture esposte.

La forza del vento, in relazione alla topografia irregolare dell’Arcipelago, può generare effetti localizzati di intensificazione, con conseguenti rischi per la navigazione e la sicurezza delle persone.

L’evoluzione prevista per domani, sabato, indica un’attenuazione generale della ventilazione, tuttavia, i venti rimarranno significativi, con raffiche che potrebbero ancora superare i 60 chilometri orari sull’Arcipelago a nord di Capraia e raggiungere i 50-70 km/h lungo la costa pisana e livornese.

Questo scenario suggerisce la necessità di mantenere alta l’attenzione e di adottare misure precauzionali anche nelle prossime ore.

Le condizioni del mare, inoltre, rimarranno critiche.

Si prevede che l’agitazione ondosa persista lungo la costa centro-settentrionale e sull’Arcipelago a nord di Capraia, con onde potenzialmente elevate che potrebbero causare fenomeni di spumeggiamento e inondazione di basse fondi.

Questa situazione si traduce in un aumento del pericolo per i bagnanti, i pescatori e le imbarcazioni che operano in queste zone.

L’emissione di un codice giallo implica la necessità di una maggiore vigilanza da parte delle autorità competenti e della popolazione.

Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio, di prestare attenzione a qualsiasi avviso specifico emesso dalle autorità locali e di seguire scrupolosamente le indicazioni di sicurezza.

La consapevolezza dei rischi legati a questi fenomeni meteorologici e l’adozione di comportamenti prudenti rappresentano la chiave per minimizzare i potenziali danni e garantire la sicurezza di tutti.

Si invitano i professionisti del settore nautico a verificare lo stato di sicurezza delle imbarcazioni e a rinunciare alle uscite in mare in caso di dubbi.