Allerta neve in Toscana: rischio giallo esteso e disagi previsti

Un’allerta gialla per rischio neve si estende sulla Toscana centro-orientale a partire da domani, martedì 6 gennaio, come comunicato dal presidente della Regione, Eugenio Giani, tramite i canali social.

Questa previsione, lungi dall’essere un evento isolato, si inserisce in un quadro meteorologico più ampio caratterizzato da un progressivo inasprimento delle condizioni atmosferiche.

La perturbazione, già in atto nella giornata odierna, si intensificherà ulteriormente durante la notte, con un peggioramento che si manifesterà inizialmente nelle aree meridionali e orientali, per poi estendersi gradualmente nel corso della mattinata anche alle zone centrali.

Questo fenomeno non è semplicemente una pioggia nevosa occasionale, ma una vera e propria irruzione di aria fredda che invertirà il regime termico, portando la linea di zero termico a quote significativamente inferiori rispetto alla norma stagionale.

Le precipitazioni, inizialmente deboli, assumeranno rapidamente intensità maggiore, con accumuli previsti notevoli.

La neve, in particolare, non si limiterà ai consueti settori montani, ma interesserà zone precedentemente ritenute escluse, estendendosi fino al fondovalle di aree strategiche come l’Alto Mugello, il Casentino e l’Alta Val Tiberina.

Questa circostanza comporta un’elevata probabilità di disagi per la viabilità e le attività quotidiane.

La presenza di neve a quote così basse, fino a 200-400 metri in gran parte della regione, implica un impatto potenzialmente significativo per le aree pedecollinari e per le città collocate a quote minori.

La ridotta visibilità, le possibili difficoltà nei trasporti pubblici e privati, e l’aumento del rischio di incidenti sono solo alcune delle conseguentemente, è necessario valut