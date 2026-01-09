cityfood
martedì 13 Gennaio 2026
Firenze Cronaca

Arezzo, colpo alla gioielleria Grotti: rapina a mano armata e schiumogeni

Redazione Firenze

Un’audace operazione criminale ha scosso il cuore di Arezzo, colpendo la storica gioielleria Grotti in via Spinello.

L’evento, verificatosi nel primo pomeriggio, ha avuto il sapore di una rapida e calcolata incursione, orchestrata da un commando di quattro individui a bordo di un veicolo di colore scuro.

La dinamica dell’azione si è sviluppata con una precisione disturbante: l’utilizzo di schiumogeni, rilasciati strategicamente, ha creato un velo denso e opacizzante, offrendo copertura all’azione e disorientando sia i passanti che, presumibilmente, i sistemi di sorveglianza più basilari.
La violazione della vetrina, realizzata con l’impiego di strumenti da scasso di tipo professionale – non semplici picconi, ma veri e propri arnesi calibrati per massimizzare la velocità e l’efficacia – ha avuto la brevità di un lampo, lasciando spazio a un vuoto di stupore e paura tra i presenti.

La refurtiva, ancora da quantificare con precisione, comprenderebbe un ingente quantitativo di gioielli e preziosi, frutto della tradizione e dell’esperienza di Mauro Grotti, il titolare, che al momento dei fatti si trovava impegnato in attività fisica, venendo prontamente allertato.

L’azione, di per sé, solleva interrogativi significativi sulla pianificazione e sull’organizzazione del commando, suggerendo un’alta professionalità e una conoscenza approfondita della zona, degli orari di apertura e chiusura della gioielleria, e forse anche delle dinamiche di sicurezza locale.

La rapidità dell’esecuzione, unita all’utilizzo di tecniche avanzate come il disturbo visivo con schiumogeni, indica una preparazione accurata e un’assenza di improvvisazione.
Immediatamente dopo la fuga, le forze dell’ordine, allertate, hanno setacciato l’area, avviando un’operazione di rastrellamento su strada e raccogliendo elementi utili all’identificazione dei responsabili.
Le note di ricerca sono state diramate a tutte le pattuglie, mentre gli investigatori si concentrano sull’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e sulla raccolta di testimonianze, fondamentali per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e per individuare eventuali complici o collegamenti con altre attività criminali.
L’episodio non è completamente isolato: la gioielleria Grotti, nel corso degli anni, era già stata oggetto di tentativi di furto, segnalazione che potrebbe indicare un interesse specifico da parte di organizzazioni criminali.
L’audacia e la sfrontatezza con cui i malviventi hanno agito, in pieno giorno e nel cuore della città, hanno generato un forte senso di allarme nella comunità aretina, alimentando un dibattito sulla sicurezza urbana e sull’efficacia dei sistemi di prevenzione del crimine.

L’indagine è in corso, con l’obiettivo di assicurare i responsabili alla giustizia e di fare luce su tutte le circostanze che hanno portato a questo eclatante colpo.

