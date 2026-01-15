Arrestato a Firenze un complice del rapimento del CEO di Anorbank

Il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, in stretta collaborazione con le forze dell’ordine italiane, ha eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di Rustan Saralapov, cittadino russo di 45 anni, ricercato dalle autorità giudiziarie francesi.

L’operazione, condotta a Firenze, ha portato all’arresto del soggetto che lavorava come giardiniere presso una residenza di pregio in via San Felice a Ema, in una zona residenziale alla periferia della città.

Saralapov è accusato di complicità nel rapimento di Olimpo Kakhramonjon, amministratore delegato (CEO) di Anorbank, una banca digitale commerciale di importanza strategica per l’Uzbekistan. Il sequestro, avvenuto a Parigi il 22 giugno 2025, ha scosso la comunità finanziaria internazionale, sollevando interrogativi sulla crescente sofisticazione delle operazioni criminali transnazionali e sulla vulnerabilità dei leader di istituzioni finanziarie emergenti.

La vicenda si è dipanata in un contesto di crescente tensione geopolitica tra Francia e Uzbekistan, con implicazioni economiche rilevanti data la posizione di Anorbank nel panorama finanziario post-sovietico.

L’operazione di rapimento, caratterizzata da un’esecuzione meticolosa e un’organizzazione complessa, ha evidenziato la capacità di gruppi criminali di sfruttare le crepe normative e le lacune nella cooperazione internazionale.

Il successivo rilascio di Kakhramonjon, avvenuto a Nizza, ha seguito il pagamento di un lauto riscatto di 200.000 dollari statunitensi e l’assunzione di un debito di 5 milioni di euro.

Questa circostanza alimenta il dibattito sulla pericolosità del pagamento di riscatti, che potrebbe incentivare ulteriori azioni criminali e mettere a rischio la sicurezza di altri individui e istituzioni.

L’arresto di Saralapov a Firenze rappresenta un passo significativo nell’indagine, ma solleva anche nuove domande sul ruolo di complici e finanziatori che potrebbero operare in diversi paesi.

La collaborazione tra le forze dell’ordine francesi e italiane, sotto l’egida del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, sottolinea l’importanza di un approccio coordinato per contrastare efficacemente il crimine transnazionale e garantire la giustizia per le vittime di questi atti.

L’inchiesta è tuttora in corso, con l’obiettivo di disarticolare la rete criminale e di chiarire tutti gli aspetti relativi al sequestro e alle sue conseguenze.