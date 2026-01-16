Arresto a Prato: Scoperto traffico di droga e inseguimento

Nel cuore della città di Prato, un’operazione di polizia municipale ha portato all’arresto di un giovane uomo, segnando un episodio significativo nell’impegno costante delle forze dell’ordine per la sicurezza urbana.

L’evento, consumatosi in via del Purgatorio, è parte di un’intensificazione delle attività di controllo notturno, implementata in seguito alle direttive del Commissario Straordinario Claudio Sammartino, volta a contrastare la microcriminalità e a garantire la tranquillità dei cittadini.

L’attenzione degli agenti è stata immediatamente catturata da un giovane di 23 anni, originario del Marocco e privo di residenza fissa, il cui comportamento manifestava un’eccessiva agitazione.

Questo campanello d’allarme ha innescato un’ispezione più approfondita del veicolo, rivelando un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti: 168 grammi di cocaina, meticolosamente suddivisi in 145 dosi pronte per la distribuzione.

La scoperta non lasciava spazio a dubbi: si trattava di un tentativo di spaccio su larga scala, prontamente interrotto dall’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto è stato inevitabile e, a seguito della convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa di ulteriori accertamenti e del prosseguimento delle indagini.

L’azione di via del Purgatorio si inserisce in un quadro più ampio di controlli intensificati, che hanno visto il coinvolgimento di oltre cento veicoli e i rispettivi conducenti, sottoposti a verifiche accurate, incluse le rilevazioni alcolmetriche.

Oltre alle violazioni relative alla mancata cinturatura, alla circolazione senza assicurazione e alla guida senza patente, sono state rilevate infrazioni legate alla mobilità, come la circolazione con monopattino senza casco.

Un altro episodio di notevole gravità si è verificato in via per Iolo: un conducente ha ignorato l’alt intimato dalla polizia, innescando un inseguimento durante il quale ha tentato, in modo pericoloso, di speronare l’autopattuglia.

La fuga è terminata con l’abbandono del veicolo e la precipitosa scomparsa del fuggitivo, braccato e bloccato dagli agenti nei campi circostanti.

Si è trattato di un 35enne, anch’egli marocchino e senza fissa dimora, denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro a causa della mancanza di patente di guida.

Questi episodi, seppur distinti, evidenziano la persistente sfida rappresentata dalla criminalità minoritaria e dalla necessità di un impegno costante e mirato da parte delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza e la convivenza civile nel territorio pratese.

L’intensificazione dei controlli e l’applicazione rigorosa della legge si configurano come strumenti fondamentali per contrastare efficacemente tali fenomeni e per garantire un ambiente urbano più sicuro e vivibile per tutti i cittadini.

L’operazione sottolinea l’importanza di una vigilanza proattiva e della collaborazione tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali per affrontare le problematiche della sicurezza urbana in modo globale e sostenibile.