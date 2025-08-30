Asciano sotto shock: furto e trauma in una casa di anziani.

La tranquilla vita di Asciano, pittoresco borgo incastonato nel cuore delle Crete senesi, è stata scossa da un episodio che ha lasciato un segno di profondo smarrimento nella comunità.

Due anziani coniugi, rispettivamente di 89 e 87 anni, sono tornati a casa loro trovando un’amara sorpresa: la loro abitazione, un rifugio di ricordi e serenità, era stata violata e depredata.

La coppia, abitante in una villetta isolata, era partita nelle prime ore del mattino, alle 8:15 precise, per un controllo medico presso il Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

L’appuntamento, programmato con cura, si è trasformato in un incubo al rientro, poco dopo le 13:00.

La scena che si sono trovati davanti era desolante: un’impronta evidente di furia e disordine.

Cassetti sventrati, armadi vuoti, ogni angolo della casa era stato perquisito con sistematica ferocia.

L’azione dei malviventi, presumibilmente motivata dalla ricerca di preziosi, in particolare oro, è stata compiuta in pieno giorno, sfruttando apparentemente la tranquillità apparente del quartiere e l’assenza dei proprietari.

L’accesso all’abitazione è avvenuto attraverso una finestra adiacente all’ingresso, lasciando trasparire una certa conoscenza dei luoghi o una fortuna insperata per i responsabili.

Questo evento non è semplicemente un furto; rappresenta una violazione della sfera privata, un affronto alla vulnerabilità e un trauma emotivo per due persone anziane che hanno dedicato una vita a costruire un nido sicuro e accogliente.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla sicurezza nelle aree rurali, sulla necessità di rafforzare i controlli e sulla crescente spietatezza di chi agisce in danno di persone indifese.

Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri, che stanno setacciando la zona alla ricerca di indizi e testimonianze.

L’attenzione si concentra non solo sull’identificazione dei responsabili, ma anche sulla ricostruzione delle dinamiche del furto e sulla valutazione di eventuali elementi di premeditazione o collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

La comunità di Asciano, scossa e preoccupata, si stringe attorno alla coppia, auspicando che i colpevoli siano presto assicurati alla giustizia e che si possa ritrovare la serenità perduta.

Questo atto di profanazione, al di là del danno materiale, ha lasciato una ferita profonda nel tessuto sociale del borgo, ricordando l’importanza della solidarietà e della vigilanza reciproca.