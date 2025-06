Bambina ricoverata al Meyer: un monito sulla prevenzione vaccinale

Un episodio drammatico, che ha rischiato di avere conseguenze irreversibili, ha visto protagonista una bambina di diciannove mesi, riportando alla luce l’importanza cruciale della prevenzione vaccinale. Dopo un ricovero di dieci giorni nel reparto di rianimazione del Meyer, il prestigioso pediatrico fiorentino, la piccola è stata dimessa, ma l’esperienza ha lasciato un segno profondo e un monito per l’intera comunità.Secondo la ricostruzione clinica del team medico, la bambina, non ancora sottoposta alla vaccinazione contro il morbillo, ha contratto l’infezione durante un recente soggiorno all’estero, in una regione dove la circolazione del virus è tuttora endemica e rappresenta un rischio concreto. L’insorgenza dei sintomi, inizialmente lievi, si è rapidamente aggravata al rientro in Italia, culminando in un quadro clinico di grave sofferenza respiratoria che ha reso necessario il ricovero in terapia intensiva.La gravità della situazione è stata amplificata dallo sviluppo di una polmonite severa, una complicanza che, seppur relativamente rara (circa il 5% dei casi), può rivelarsi fatale, specialmente nei soggetti più vulnerabili come i bambini piccoli. La polmonite, in questo caso, ha compromesso in modo significativo la capacità polmonare della bambina, richiedendo l’assistenza respiratoria invasiva tramite intubazione. Successivamente, anche dopo la rimozione del tubo endotracheale, si è reso necessario un supporto respiratorio non invasivo per diversi giorni, prima che le condizioni cliniche consentissero un miglioramento e la ripresa del percorso di guarigione.L’episodio sottolinea come il morbillo, pur essendo una malattia prevenibile con la vaccinazione, possa evolvere in complicanze potenzialmente letali. Nei casi più tragici che coinvolgono neonati, la polmonite rappresenta spesso la causa principale del decesso.La responsabile del servizio di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer Irccs, Luisa Galli, ha lanciato un appello categorico: “È imperativo che i bambini ricevano la vaccinazione contro il morbillo, seguendo scrupolosamente le tempistiche indicate dal calendario vaccinale. Prima di intraprendere viaggi in paesi ad alta prevalenza, è fondamentale verificare lo stato vaccinale del bambino, per evitare di esporlo a rischi evitabili. L’immunità di gregge, la barriera protettiva che salvaguarda la popolazione, si raggiunge solo attraverso un’adesione diffusa alla vaccinazione”.L’episodio, al di là della sofferenza vissuta dalla famiglia, serve a rinsaldare la consapevolezza che il morbillo non è una malattia da sottovalutare, soprattutto nei bambini più piccoli, e che la vaccinazione rappresenta l’arma più efficace per proteggere la salute individuale e collettiva. La prevenzione, in questo caso, non è solo un atto di responsabilità verso il proprio figlio, ma un gesto di solidarietà verso l’intera comunità.