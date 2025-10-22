Bisarca ribaltata sulla 223: traffico bloccato in direzione Grosseto.

Un grave incidente ha temporaneamente interrotto la viabilità sulla statale 223, in direzione Grosseto, in un tratto cruciale per la rete stradale regionale, nei pressi dell’uscita per Civitella Marittima.

L’evento, verificatosi questo pomeriggio, ha visto protagonista una bisarca, un veicolo destinato al trasporto di autovetture, che ha perso il controllo ribaltandosi e riversando il suo carico direttamente sulla carreggiata.

La dinamica precisa dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti, ma si ipotizza una combinazione di fattori, tra cui possibili condizioni del manto stradale, limiti di visibilità o un errore umano.

L’impatto ha comportato l’occlusione parziale sia della corsia di sorpasso nord che di quella sud, creando un ingente intralcio alla circolazione.

Fortunatamente, il conducente della bisarca è risultato illeso, evitando così conseguenze più gravi per la sicurezza personale.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che stanno operando con la massima urgenza per la rimozione del veicolo e delle autovetture coinvolte.

L’utilizzo di un’autogru, attrezzatura specifica per operazioni di questo tipo, si è reso indispensabile per sollevare e spostare le autovetture riversate sulla carreggiata, un’operazione complessa che richiede precisione e competenza per prevenire ulteriori rischi.

Parallelamente, la polizia stradale sta regolando il traffico, deviando i veicoli sulla sola corsia di marcia ordinaria in entrambi i sensi di circolazione, al fine di garantire una circolazione, seppur rallentata, e minimizzare l’impatto sull’intera rete stradale.

Sono presenti anche tecnici Anas, della Provincia e personale sanitario, a supporto delle operazioni di soccorso e per valutare l’eventuale necessità di interventi sul manto stradale a seguito dell’incidente.

La presenza di questi specialisti è fondamentale per una gestione completa della situazione, dalla valutazione dei danni alla programmazione di eventuali interventi di ripristino.

L’evento sottolinea l’importanza cruciale di infrastrutture stradali adeguate e di una costante vigilanza per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.