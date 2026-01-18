Bomba della Seconda Guerra Mondiale: Evacuati Migliaia a Empoli

La scoperta di un ordigno inesploso risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto durante i lavori di costruzione del nuovo teatro “Il Ferruccio” a Empoli, ha mobilitato risorse e competenze specialistiche, culminando in un’operazione complessa e delicata che ha temporaneamente coinvolto un’ampia popolazione.

L’emergenza, risolta in circa tre ore, ha richiesto l’evacuazione di un’area estesa, comprendente 4.843 persone residenti a Empoli e nel territorio di Vinci, testimonianza della vulnerabilità persistente di aree segnate dalla storia bellica.

L’intervento, eseguito dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano, provenienti da Castel Maggiore, ha richiesto un’approccio metodico e scrupoloso.

L’ordigno, una bomba d’aereo del peso di 500 libbre (circa 128 kg di tritolo), è stato dapprima disinnescato con tecniche manuali, prive di qualsiasi forma di automatizzazione, per minimizzare i rischi.

Questa fase, considerata la più critica dell’operazione, prevedeva la rimozione delle spolette tramite l’utilizzo di strumenti di precisione, come chiavi dinamometriche, che consentono una rotazione controllata e sicura degli elementi innescanti.

La separazione precisa tra l’innesco e l’esplosivo è fondamentale per evitare reazioni a catena indesiderate.

Successivamente, l’ordigno è stato trasportato in una cava situata a Calenzano, località appositamente scelta per l’esecuzione del brillamento, una procedura volta alla distruzione controllata e definitiva del materiale bellico.

La scoperta rappresenta il secondo ordigno recuperato nello stesso cantiere, a seguito di un precedente ritrovamento risalente al settembre 2023.

La posizione geografica, in prossimità del ponte che collega Empoli e Vinci, in un’area strategicamente cruciale per un importante snodo ferroviario, rende la zona particolarmente suscettibile alla presenza di altri ordigni inesplosi.

Durante il 1943 e il 1944, l’area subì intensi bombardamenti da parte delle forze alleate, nel contesto della fase finale del conflitto.

Tale intensità bellica suggerisce la possibilità di ulteriori ritrovamenti, rendendo necessario un approccio proattivo e costante nella bonifica del territorio.

“La gestione di questa emergenza testimonia la capacità di risposta e la professionalità delle forze armate e delle istituzioni coinvolte,” ha dichiarato il sindaco Alessio Mantellassi, sottolineando l’importanza di una comunicazione trasparente e di un coordinamento efficace.

Il rapido rientro alla normalità, con la rimessa in sicurezza dell’area e il rientro dei residenti nelle proprie abitazioni, è stata resa possibile dalla precisione dell’operazione e dalla collaborazione tra le diverse componenti coinvolte.

L’uscita del convoglio militare dal territorio comunale segna il termine di una fase delicata, ma lascia aperta la necessità di una vigilanza continua e di un impegno costante nella bonifica del patrimonio storico-territoriale.