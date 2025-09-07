Bomba inesplosa a Empoli: lavori sospesi e comunità evacuata.

La ricostruzione urbanistica di Empoli si è interrotta bruscamente a causa della scoperta di un pericoloso reperto bellico, un’eco tangibile di un passato turbolento che riemerge inaspettatamente durante i lavori per la nuova struttura teatrale in piazza Guido Guerra.

L’emergenza, gestita con la precisione e la rapidità richieste da una situazione di potenziale pericolo, ha visto il trasferimento, in massima sicurezza, dell’ordigno verso una cava a Calenzano, destinata all’esecuzione di operazioni di brillamento controllato.

La bomba, residuo di una devastante campagna aerea durante la Seconda Guerra Mondiale, si è rivelata essere un’unità d’alto impatto, un’arma di fabbricazione statunitense del peso di 250 chilogrammi, testimonianza eloquente del conflitto che ha segnato la storia europea.

La sua presenza, celata per decenni sotto il tessuto urbano, ha sollevato interrogativi sulla mappa strategica del territorio empolese durante quegli anni cruciali, offrendo spunti per ulteriori ricerche storiche e archeologiche.

Le operazioni di disinnesco, condotte con competenza e professionalità dagli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito Italiano, provenienti da Castel Maggiore (Bologna), hanno richiesto un’evacuazione preventiva di un vasto bacino di popolazione, coinvolgendo ben 5.195 residenti tra Empoli e la frazione di Sovigliana, nel comune di Vinci.

Questa misura precauzionale, seppur impattante sulla vita quotidiana, si è rivelata essenziale per garantire la sicurezza dell’intera comunità.

La rimozione dell’ordigno rappresenta non solo un successo operativo per le forze dell’ordine e il personale specializzato, ma anche un’occasione per riflettere sulla fragilità del presente e sulla necessità di preservare la memoria del passato.

La scoperta, unitamente all’intervento tempestivo, ha contribuito a rafforzare la resilienza della comunità empolese, dimostrando la capacità di affrontare situazioni di emergenza con determinazione e collaborazione.

Il rientro sicuro dei residenti, segnalato dalla Prefettura di Firenze, sancisce la conclusione di una fase delicata, aprendo la strada alla ripresa dei lavori e alla realizzazione del nuovo teatro, simbolo di rinascita e di futuro.