Calcio Storico Fiorentino: Conti Magnifico Messere, Spettacolo e Novità

Il 24 giugno, giorno di San Giovanni, patrono di Firenze, la città si appresta a celebrare il suo evento più antico e spettacolare: il Calcio Storico Fiorentino. A guidare la cerimonia della finale, con il prestigioso ruolo di Magnifico Messere, sarà Carlo Conti, figura di spicco nel panorama televisivo italiano e testimone appassionato di questa tradizione secolare.Le semifinali, che precederanno l’atto conclusivo, si terranno il 14 giugno, con lo scontro tra i Rossi di Santa Maria Novella e gli Azzurri di Santa Croce, e il giorno successivo vedrà fronteggiarsi i Bianchi di Santo Spirito e i Verdi di San Giovanni. Tutte le sfide avranno luogo nel cuore di Firenze, nel sabbione di Santa Croce, con conseguenti modifiche alla viabilità per garantire la sicurezza e la fruibilità dell’evento.La cerimonia di apertura onorerà tre atleti di eccellenza della Rari Nantes Florentia, Leonardo Zazzeri, Filippo Megli e Matteo Restivo, campioni di nuoto a livello nazionale e internazionale, insieme a Francesco Puleo, maestro di karate e fondatore del Team Puleo, che incarna l’abilità e la disciplina. A completare il corteo cerimoniale, Martina Righi, pugile di talento, assumerà il ruolo di Leggiadra Madonna, simbolo di grazia e forza.Quest’anno, il Calcio Storico Fiorentino si apre a un pubblico ancora più vasto grazie alla diretta televisiva su Toscana Tv (canale 11 del digitale terrestre), con copertura a partire dalle ore 16 e replica serale. L’evento raggiungerà gli Stati Uniti grazie alla piattaforma Zeam, e sarà disponibile in differita su Dazn per un pubblico globale.”Riceviamo richieste di interesse da ogni angolo del mondo, in particolare dagli Stati Uniti, dove la passione per il Calcio Storico Fiorentino è in costante crescita,” ha dichiarato l’assessora allo sport Letizia Perini. Questa affermazione sottolinea la crescente rilevanza internazionale della manifestazione, che porta con sé la responsabilità di preservare e promuovere il patrimonio culturale fiorentino.Il presidente del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi, ha annunciato alcune modifiche regolamentari volte a garantire una maggiore sicurezza e correttezza delle partite. In particolare, è stata introdotta una restrizione sui colpi consentiti al portatore di palla, escludendo i colpi al collo, e sono state chiarite le procedure relative alla “caccia d’oro”, prevedendo una pausa di cinque minuti tra il termine del tempo regolamentare e l’inizio della caccia. Maggiore attenzione sarà inoltre dedicata alla prevenzione delle invasioni di campo e alla tutela degli organi di ordine pubblico, garantendo che qualsiasi ostacolo arrecato a un calciante durante la “caccia” venga punito con l’assegnazione di un punto al giocatore. Queste modifiche mirano a salvaguardare l’integrità dello spettacolo e a preservare la tradizione secolare del Calcio Storico Fiorentino, assicurando al contempo un’esperienza sicura e coinvolgente per tutti i partecipanti e spettatori.