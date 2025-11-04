Canoista salvato all’Elba: intervento tempestivo della Guardia Costiera

Nel pomeriggio di lunedì, un episodio di potenziale pericolo ha visto protagonista un canoista nelle acque circostanti l’Isola d’Elba, sollecitando l’intervento tempestivo della Guardia Costiera.

L’uomo, impegnato in un’escursione lungo le coste a nord-ovest, precisamente nelle vicinanze di Punta della Zanca, nel comune di Marciana, si è trovato in una situazione di vulnerabilità a causa della rottura di un remo, evento che lo ha reso incapace di contrastare l’azione combinata di venti impetuosi e correnti marine significative.

La preoccupazione dei suoi accompagnatori, che non vedendolo rientrare, hanno prontamente attivato i soccorsi, innescando una sequenza di azioni coordinate da parte della Sala Operativa della Capitaneria di Portoferraio.

Attraverso un contatto telefonico diretto con il canoista, le autorità hanno potuto raccogliere informazioni cruciali sulla sua posizione, le circostanze dell’incidente e la sua condizione generale.

La descrizione del contesto meteomarino, caratterizzato da condizioni avverse, ha immediatamente imposto una valutazione accurata del rischio e la pianificazione di un intervento mirato.

La motovedetta Cp 892 è stata immediatamente dispiegata, affrontando un contesto operativo particolarmente impegnativo.

La navigazione in notturna, unita alla presenza di onde e al rischio di incaglio su scogliere e secche sommerse, ha richiesto manovre precise e un’estrema perizia da parte dell’equipaggio.

La prudenza e la competenza dei soccorritori si sono rivelate determinanti per il successo dell’operazione.

Il canoista è stato recuperato in condizioni di salute complessivamente buone, manifestando un comprensibile stato di agitazione, ma senza ferite apparenti.

La motovedetta lo ha condotto in sicurezza al porto di Marciana Marina, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario e messo in grado di ricongiungersi con i suoi accompagnatori.

L’episodio sottolinea l’importanza di una pianificazione accurata delle escursioni in mare, l’uso di attrezzature adeguate e la consapevolezza dei rischi ambientali, unitamente alla rapidità e all’efficacia dei servizi di soccorso costieri.

La vicenda ricorda anche l’essenzialità di mantenere un contatto costante con la terraferma durante le attività in mare aperto e la necessità di informare le autorità sulle proprie intenzioni di navigazione.