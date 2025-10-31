Carrara, Scoperta Rete di Spaccio in Ex Scuola: 15 Indagati

A Carrara, un’indagine capillare dei Carabinieri ha portato alla luce una rete di spaccio di stupefacenti che aveva trasformato un edificio scolastico abbandonato in un effettivo hub criminale.

L’inchiesta, avviata a gennaio 2024 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Massa, ha disarticolato un sistema di distribuzione di droga che coinvolge quindici individui, prevalentemente di origine straniera (tredici), con due cittadini italiani.

L’ex liceo scientifico “G.

Marconi”, in via XX Settembre, era diventato il fulcro di un’attività illecita che si sviluppava in un contesto di grave degrado urbano e occupazione abusiva.

Le aule, un tempo dedicate all’istruzione, ospitavano ora dormitori e postazioni di stoccaggio per centinaia di dosi di cocaina e hashish, distribuite quotidianamente.

I militari hanno ricostruito una dinamica caratterizzata da una pluralità di figure, operanti in assenza di una vera e propria organizzazione strutturata, ma capaci di generare un notevole volume di affari illeciti.

L’indagine, basata su complesse attività di appostamento, intercettazioni telefoniche e analisi documentale, ha permesso di quantificare l’impatto sociale e economico di questa attività criminale, che si insinuava nel tessuto urbano e alimentava circuiti di tossicodipendenza.

Nel corso delle operazioni sono stati recuperati 340 grammi di cocaina e ingenti quantitativi di hashish, sufficienti a segnalare alla Prefettura di Massa Carrara circa venti assuntori, evidenziando la necessità di interventi mirati di prevenzione e recupero.

Le operazioni di polizia, eseguite nei giorni recenti, hanno visto l’impiego di unità cinofile e l’approfondimento di diverse aree degradate lungo la via Aurelia e a Massa, portando all’esecuzione di due arresti in flagranza di reato e alla disposta applicazione di dodici misure cautelari, comprendenti divieti di espatrio, di dimora nella provincia di Massa Carrara e obblighi di presentazione alle forze dell’ordine.

Tra i quindici indagati, quattro risultano attualmente latitanti e sono oggetto di ricerche a livello internazionale.

Ulteriori accertamenti hanno portato al rinvenimento, presso le abitazioni di due degli indagati, originari rispettivamente del Nord Africa e dell’Egitto, considerevoli quantità di stupefacente: quasi 11 grammi di cocaina e oltre un chilogrammo di hashish, unitamente a 13 grammi di cocaina già confezionati in dosi pronte alla vendita.

L’evento ha determinato l’arresto in flagranza di reato dei due individui, aggravando la gravità delle accuse contestate.

L’operazione evidenzia una volta ancora la cruciale importanza di un approccio integrato, che combini l’azione di contrasto alla criminalità con interventi di riqualificazione urbana e di sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione.