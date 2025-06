Cascine: Ramo crolla su giovane, condizioni serie. Interrogativi sulla sicurezza.

Nel cuore verde delle Cascine, un’oasi fiorentina tradizionalmente sinonimo di tranquillità e svago, un evento inatteso ha interrotto la serenità di una giornata estiva. Il parco, oggi particolarmente vivace a causa dell’atteso concerto dei Guns ‘n Roses, uno dei pilastri del Firenze Rocks, è stato teatro di un incidente che ha lasciato un segno di profonda inquietudine.Intorno alle 13:40, un ramo di notevoli dimensioni, apparentemente ceduto a seguito di un accumulo di stress dovuto a fattori ambientali complessi – tra cui possibili variazioni climatiche, stato di salute dell’albero stesso e, non ultimo, l’impatto delle vibrazioni acustiche derivanti dai preparativi del concerto – si è abbattuto su una giovane donna di 23 anni. La forza dell’impatto ha causato un trauma cranico grave, che ha richiesto l’intervento immediato del 118 e il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Careggi. Le condizioni della giovane sono considerate serie, con sospette fratture alla clavicola e a una gamba, evidenziando la violenza dell’evento.Un uomo di 59 anni, presente sul luogo, ha subito contusioni a causa della caduta del ramo, ma, rifiutando il soccorso medico, ha optato per curarsi in ambulatorio privato. La dinamica dell’incidente, pur verificatasi in prossimità dell’area destinata al concerto, è rimasta in qualche modo isolata, come un’anomalia in un contesto di grande fermento. Il fidanzato della giovane donna, testimone diretto della scena, è apparso visibilmente sconvolto, sopraffatto dall’angoscia e dalla preoccupazione per la sua compagna.L’episodio solleva interrogativi sulla gestione del verde urbano, sulla valutazione preventiva della stabilità degli alberi, soprattutto in aree ad alta frequentazione e soggette a forti impatti sonori. La tragedia delle Cascine, al di là dell’immediata emergenza sanitaria, pone l’attenzione sulla necessità di un approccio olistico alla cura del patrimonio arboreo cittadino, integrando analisi tecniche, monitoraggio costante e misure di mitigazione del rischio, per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. L’evento, paradossalmente, rischia di eclissare la celebrazione musicale, lasciando un’ombra di riflessione sulla fragilità della vita e sulla responsabilità collettiva nella salvaguardia degli spazi verdi.