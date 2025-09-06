Cicogna libera: un salvataggio e un futuro monitorato.

Un gesto di restituzione alla libertà ha segnato un momento significativo per la conservazione della fauna selvatica toscana: un giovane esemplare di cicogna bianca è stato reintrodotto nel suo habitat naturale, la Riserva Naturale Padule del Fucecchio, un ecosistema vitale tra Firenze e Pistoia.

L’operazione, frutto della collaborazione tra la Lipu e la Regione Toscana, rappresenta un successo tangibile dell’impegno costante per la tutela di questa specie iconica e sempre più rara.

La storia di questo esemplare è emblematica delle sfide che la fauna selvatica affronta.

Soccorso in condizioni di difficoltà ai margini del Padule da Enrico Zarri, collaboratore della Lipu e punto di riferimento locale per il monitoraggio dei nidi, il giovane volatile è stato prontamente trasportato al Centro di Recupero Fauna Selvatica del Mugello.

Qui, il team di veterinari, coordinato da Renato Ceccherelli e Federico Bassi, ha diagnosticato un problema grave: la presenza di materiale plastico, un tragico esempio dell’impatto dell’inquinamento antropico, aveva causato una stenosi e un’occlusione che compromettevano seriamente la capacità dell’animale di alimentarsi.

L’intervento chirurgico, eseguito con la precisione necessaria, si è rivelato cruciale per la sopravvivenza della cicogna.

Successivamente, un periodo di riabilitazione intensiva, che ha previsto un allenamento al volo in una vasta voliera di sessanta metri, ha permesso all’esemplare di recuperare le sue forze e prepararsi al ritorno in natura.

L’operazione di reintroduzione, avvenuta in un’area strategica del Padule, Le Morette, dove Regione Toscana e Lipu stanno sviluppando un progetto di gestione integrata e promozione della biodiversità, assume un significato ancora più profondo grazie all’adozione di un sistema di geolocalizzazione GPS.

Questa innovativa tecnologia, fornita dall’Ispra, permette di monitorare in tempo reale gli spostamenti della cicogna, raccogliendo dati preziosi sulle rotte migratorie e sui comportamenti dell’animale.

Come sottolinea Laura Silva, responsabile del recupero fauna della Lipu, l’utilizzo del GPS in questa circostanza costituisce una prima assoluta in Toscana.

Le informazioni derivanti da questo monitoraggio scientifico contribuiranno in modo significativo alla conoscenza della popolazione di cicogne bianche presenti in Toscana, fornendo indicazioni fondamentali per la pianificazione di future strategie di conservazione e per la mitigazione dei rischi legati all’ambiente antropizzato.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di impegno per la salvaguardia di un patrimonio naturale fragile e prezioso, testimonianza della necessità di un approccio multidisciplinare e di una collaborazione sinergica tra istituzioni, enti e volontari.