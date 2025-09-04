Cisterna ribaltata sull’A1: traffico bloccato e pericolo chimico

Alle 11:30 di questa mattina, un incidente critico ha interrotto il traffico sull’autostrada A1, in prossimità dello svincolo di Barberino del Mugello, direzione Firenze.

Un veicolo pesante, presumibilmente un cisterna, ha perso il controllo, impattando violentemente contro la barriera di sicurezza laterale e ribaltandosi su un lato.

L’evento ha generato una situazione di potenziale pericolo a causa della natura del carico trasportato.

Immediatamente attivata una squadra dei vigili del fuoco, i soccorritori hanno provveduto a garantire la sicurezza dell’area, stabilendo un perimetro di sicurezza e valutando i rischi derivanti dalla fuoriuscita potenziale del materiale contenuto nella cisterna.

Si tratta di Ethylhexyl, una sostanza chimica classificata come pericolosa, la cui manipolazione richiede procedure specializzate e protocolli di sicurezza rigorosi.

La presenza di questa sostanza ha imposto un’immediata chiusura dello svincolo autostradale per evitare ulteriori complicazioni e proteggere la salute pubblica.

La rimozione del veicolo ribaltato e il ripristino della viabilità si preannunciano complessi e richiedono l’intervento di attrezzature specifiche.

È in attesa di giungere sul posto un’unità di travaso dedicata, in grado di prelevare in sicurezza l’Ethylhexyl dalla cisterna e trasferirlo in contenitori idonei.

Solo al termine di questa operazione sarà possibile procedere al riposizionamento del camion.

Fortunatamente, il conducente è riuscito ad auto-evacuare la cabina di guida ed è stato affidato alle cure del personale medico presente sul posto, sebbene le sue condizioni non siano state inizialmente comunicate.

Non si registrano, al momento, altri veicoli coinvolti nell’incidente.

Personale di Autostrade per l’Italia sta coordinando le operazioni di gestione del traffico e di supporto logistico per facilitare le attività di soccorso e ripristino della normale circolazione.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti e si stanno valutando le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo pesante.