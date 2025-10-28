Colle Val d’Elsa: Cielo di colori per Bandini, eroe paracadutista.

Un cielo di Colle Val d’Elsa si è squarciato in un tripudio di colori e simboli, testimoniando il venticinquesimo anniversario dell’inaugurazione del monumento dedicato al tenente paracadutista Roberto Bandini.

L’evento, immerso in un’atmosfera di solenne ricordo, si è aperto con un suggestivo spettacolo aereo: paracadutisti, discendendo con grazia e precisione, hanno innalzato al vento una bandiera nazionale di cento metri, affiancata dallo stendardo del Comune, creando un’immagine potente e commovente che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

La figura di Roberto Bandini, nato a Colle Val d’Elsa nel 1917, incarna un esempio di coraggio, dedizione e abnegazione.

La sua Medaglia d’oro al Valor Militare non è solo un riconoscimento del suo eroismo in battaglia, ma anche un tributo alla sua leadership e al suo spirito indomito.

La sua storia, intrecciata con i tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale, risuona ancora oggi come un monito e un’ispirazione.

Bandini, giovane ufficiale colligiano, trovò la morte nella Seconda Battaglia di El Alamein, tra il 23 e il 25 ottobre 1942, in una delle zone più aspre e contese del fronte nordafricano, la Quota 125 di Qaret el Himeimat.

La motivazione che accompagna la sua Medaglia d’oro descrive un comandante capace di reagire con perizia e valore di fronte a forze nemiche soverchianti e a un intenso fuoco di artiglieria.

Non si limita a narrare un atto di coraggio individuale, ma sottolinea la sua abilità nel ristabilire la situazione e nel motivare i suoi paracadutisti con un audace contrassalto.

La sua tenacia, nonostante le ferite, emerge chiaramente dalla narrazione: ferito, continuava a mantenere il comando, resistendo a nuovi attacchi e alimentando lo spirito combattivo dei suoi uomini.

La sua perseveranza, anche quando colpito per la seconda e terza volta, dimostra una forza d’animo eccezionale.

Il suo atto finale, un eroico combattimento corpo a corpo, culminò con la sua caduta sull’estremo avamposto difeso con ammirevole tenacia per tre giorni interi, un sacrificio compiuto al grido di “Avanti la Folgore! Viva l’Italia!”.

Questo anniversario non è solo un’occasione per commemorare un soldato caduto, ma anche un’opportunità per riflettere sui valori che hanno guidato Roberto Bandini: il coraggio, il senso del dovere, l’amore per la patria e la capacità di ispirare gli altri.

La sua figura, proiettata nel cielo di Colle Val d’Elsa, continua a illuminare il cammino di quanti, oggi, si impegnano a costruire un futuro di pace e prosperità, onorando la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la giustizia.

La cerimonia si è conclusa con una solenne deposizione di una corona d’alloro, suggellando un momento di profonda commozione e gratitudine.