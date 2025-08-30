Corri la Vita a Firenze: solidarietà, speranza e un tocco di blu.

Il 28 settembre 2025 Firenze si prepara ad accogliere l’edizione 2025 di Corri la Vita, un evento di sensibilizzazione e raccolta fondi che, da anni, sostiene concretamente le donne che hanno affrontato il tumore al seno.

Le iscrizioni, aperte a partire dal 1° settembre, rappresentano un gesto di partecipazione a una causa nobile e un’opportunità di indossare un simbolo di speranza e resilienza.

L’iscrizione, con un contributo minimo di 10 euro, garantisce il possesso della maglietta ufficiale, quest’anno caratterizzata da un delicato color “bijou blue”, evocativo di una dolcezza e una fragilità che contrasta con la forza necessaria per superare una sfida così complessa.

L’attenzione all’ambiente è testimoniata dal packaging completamente bio-compostabile, un dettaglio che riflette l’impegno di Corri la Vita verso la sostenibilità.

Il percorso, un suggestivo viaggio dal Parco delle Cascine fino alla Loggia dei Lanzi in Piazza della Signoria, non è solo un percorso fisico, ma un percorso di condivisione e solidarietà.

Quest’anno, l’immagine grafica dell’evento celebra un altro iconico simbolo di Firenze, la Basilica di Santo Spirito, al centro di un acceso dibattito pubblico sul suo futuro.

L’illustrazione di Chiara Xie, che la vede avvolta nel colore di Corri la Vita, evoca un legame profondo tra la comunità fiorentina e l’evento.

Benedetta Porcaroli, volto emergente nel panorama artistico italiano, ha accettato con entusiasmo l’onore di essere testimonial di questa edizione, incarnando lo spirito di Corri la Vita: giovane, determinata e portatrice di un messaggio di speranza.

Per agevolare la partecipazione di tutti, le magliette saranno distribuite in numerosi punti strategici: dalle sedi Lilt Firenze, passando per il Mercato Centrale, Ottica Fontani, L’Isolotto dello Sport e i supermercati Coop.

fi, fino a includere le recenti aggiunte di La Compagnia Cafè e Punto Ginfo presso I Gigli.

Un’ulteriore semplificazione è resa possibile grazie alla partnership con Brt e BoxOffice Toscana: la maglietta ufficiale verrà spedita gratuitamente a domicilio tramite la rete FermoPoint, raggiungendo così partecipanti in tutta Italia.

Per coloro che non potessero recarsi presso i punti di distribuzione fisici, saranno previste opportunità di ritiro last-minute venerdì 26 e sabato 27 settembre in Piazza della Repubblica e domenica 28 settembre in Piazza Vittorio Veneto, fino all’inizio della manifestazione.

Il gesto di iscriversi a Corri la Vita non è solo un atto di beneficenza, ma un’opportunità di contribuire a un futuro più sereno per le donne che hanno lottato e continuano a lottare contro il tumore al seno.

Ogni euro donato si traduce in azioni concrete, in supporto a progetti di ricerca, assistenza e prevenzione.