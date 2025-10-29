Covid Toscana: calo dei casi, ma attenzione resta alta.

La persistente, seppur attenuata, presenza del Covid-19 in Toscana si manifesta con un andamento settimanale che, pur segnando un rallentamento rispetto alle ondate precedenti, continua a richiedere attenzione e monitoraggio.

L’ultimo report regionale evidenzia 95 nuovi casi di infezione, suddivisi tra diagnosi confermate da tampone molecolare (48) e rilevazioni tramite test antigenico rapido (47).

Questo incremento porta il totale dei casi positivi registrati dall’inizio della pandemia a 1.671.964, una cifra che testimonia la portata dell’emergenza sanitaria che ha investito la regione.

Il lutto continua ad affliggere la comunità toscana, con il decesso di due persone provenienti rispettivamente dalle aree di Massa Carrara e Livorno.

Questi eventi tragici elevare il numero complessivo delle vittime a 12.811, un monito costante sulla gravità della malattia e sull’importanza della prevenzione.

Un dato incoraggiante è rappresentato dalla graduale ripresa e dal miglioramento clinico dei pazienti, come dimostrato dall’aumento dei guariti, stimato allo 0,01% (equivalente a 157 individui) attraverso tamponi negativi.

Questo porta il numero totale dei guariti a 1.658.632, corrispondente al 99,2% dei casi totali, un indicatore positivo che suggerisce una diminuzione della carica virale e un rafforzamento del sistema immunitario.

L’attuale situazione clinica dei positivi è caratterizzata da una significativa riduzione della pressione sul sistema sanitario.

Il numero dei positivi attuali si attesta a 521, con un numero contenuto di ricoverati in ospedale, pari a 57 unità.

Questo dato mostra un lieve incremento (+2) rispetto alla settimana precedente, ma rimane ben al di sotto dei picchi registrati durante le fasi più acute della pandemia.

All’interno delle strutture ospedaliere, 3 pazienti necessitano di terapia intensiva (+1), segno di una riduzione della gravità dei casi che richiedono cure specialistiche.

La maggior parte dei positivi, 464 individui, sono in isolamento domiciliare, a testimonianza della prevalenza di sintomi lievi o assenza di sintomi, e riflette anche una strategia di gestione del contagio orientata alla decongestione degli ospedali.

Il saldo negativo di 66 isolati domiciliari rispetto alla settimana precedente indica un miglioramento generale delle condizioni cliniche e un ritorno graduale alla normalità, seppur in un contesto di continua vigilanza.

L’andamento dei dati sottolinea la necessità di mantenere alta l’attenzione e di promuovere comportamenti responsabili per contenere la diffusione del virus e proteggere la salute della comunità toscana.