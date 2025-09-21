Cucina Italiana, un Passo Verso l’UNESCO Sotto la Torre di Pisa

Sotto l’imponente sguardo della Torre di Pisa, un evento di straordinaria portata ha sancito un passo significativo verso il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Trecento commensali si sono riuniti in un banchetto conviviale allestito in Piazza dei Miracoli, un palcoscenico naturale di bellezza e storia, in un gesto simbolico promosso dal Comune di Pisa, in collaborazione con Confcommercio e l’Istituto Alberghiero.

L’iniziativa, denominata “Il pranzo della domenica”, si inserisce in un’ampia campagna nazionale, orchestrata congiuntamente dai Ministeri dell’Agricoltura e della Cultura e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), volta a elevare la gastronomia italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO.

Questo riconoscimento, di rilevanza globale, sottolineerebbe l’importanza culturale e sociale della cucina italiana, ben oltre il semplice valore nutrizionale.

Il sindaco Michele Conti, nel suo discorso di benvenuto, ha descritto la location come “la cornice più bella del mondo,” evidenziando come la maestosità della Torre, emblema di Pisa e del patrimonio UNESCO dal 1987, amplifichi il significato di questa celebrazione.

La candidatura all’UNESCO rappresenta un’opportunità unica per valorizzare la cucina italiana non solo come insieme di ricette e tecniche culinarie, ma soprattutto come espressione di identità, tradizione e convivialità.

Il banchetto, un tripudio di sapori e profumi tipici del territorio pisano e italiano, ha offerto una vivida rappresentazione di questo patrimonio gastronomico.

Piatti preparati con ingredienti locali e stagionali, tramandati di generazione in generazione, hanno raccontato una storia di territori, di famiglie e di comunità unite attorno alla tavola.

La cucina italiana, infatti, non è solo un insieme di ricette, ma un vero e proprio rituale collettivo, un momento di condivisione e di aggregazione sociale che rafforza i legami tra le persone.

È un’espressione culturale che affonda le sue radici nella storia e nelle tradizioni del nostro Paese, un elemento fondamentale dell’identità italiana che va preservato e valorizzato.

L’evento a Pisa ha voluto sottolineare come la gastronomia italiana sia molto più di una semplice somma di ingredienti e preparazioni: è un patrimonio immateriale che incarna valori come la famiglia, l’amicizia, l’ospitalità e il rispetto per la terra.

Riconoscere questo valore a livello internazionale significa non solo celebrare la cucina italiana, ma anche promuovere i principi e i valori che la rendono unica al mondo.

La città di Pisa, con la sua storia millenaria e la sua bellezza senza tempo, si è offerta con orgoglio come palcoscenico di questa importante iniziativa, consapevole del ruolo cruciale che la cultura gastronomica può svolgere nella promozione dell’immagine dell’Italia nel mondo.